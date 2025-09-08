“‘क्या एक्ट्रेस के साथ लग गया?’ – शिल्पा शेट्टी को लेकर राज कुंद्रा के पिता ने कह दी थी ये बड़ी बात!”

Raj Kundra And Shilpa Shetty: बॉलीवुड की चमक-दमक भरी दुनिया में जहां रिश्ते अक्सर अस्थायी साबित होते हैं, वहीं शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा की जोड़ी एक मिसाल बन चुकी है। इन दोनों की पहली मुलाकात 2007 में हुई थी। शिल्पा एक सक्सेसफुल एक्ट्रेस थीं, जबकि राज एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन। मुलाकातों का सिलसिला बढ़ा और जल्द ही दोनों एक-दूसरे को डेट करने लगे।

हाल ही में एक मीडिया इंटरव्यू में राज कुंद्रा ने खुलासा किया कि जब उन्होंने अपने पिता को बताया कि वो शिल्पा शेट्टी को डेट कर रहे हैं, तो उनका रिएक्शन बहुत पॉजिटिव नहीं था। उनके पिता ने कहा- “अरे यार, क्या एक्ट्रेस के साथ लग गया? दारू पीती है, सिगरेट पीती है!” ये सुनकर राज थोड़े हैरान तो जरूर हुए, लेकिन उन्होंने अपने पिता को समझाया कि शिल्पा वैसी नहीं हैं जैसी वह सोच रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि एक बार मिलिए, फिर राय बनाइए।

फैमिली का जुड़ाव और शादी

राज की कोशिशें रंग लाईं और उनकी फैमिली शिल्पा को समझने लगी। खुद शिल्पा ने भी एक इंटरव्यू में बताया था कि राज की मां उन्हें बहुत पसंद करती हैं और उनका बॉन्ड काफी गहरा है।

लगभग दो साल डेटिंग के बाद, 22 नवंबर 2009 को दोनों ने शादी कर ली। 2012 में उनके बेटे वियान का जन्म हुआ और 2020 में उन्होंने सरोगेसी के जरिए बेटी शमिशा का स्वागत किया।

मौजूदा हालात

फिलहाल राज कुंद्रा और शिल्पा शेट्टी एक 60 करोड़ रुपये के फ्रॉड केस में कानूनी लड़ाई का सामना कर रहे हैं, लेकिन इस मुश्किल समय में भी दोनों एक-दूसरे का साथ मजबूती से निभा रहे हैं।

राज कुंद्रा और शिल्पा शेट्टी की कहानी बताती है कि सच्चे रिश्तों को समय, समझ और सपोर्ट की जरूरत होती है। परिवार की स्वीकृति हो या समाज की सोच, प्यार अगर सच्चा हो तो सब मुमकिन है।