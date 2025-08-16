Home > मनोरंजन > अपने पाप धुलने प्रेमानंद महाराज के पास पहुंचे राज कुंद्रा, लोगों ने बताया PR स्टंट…अब देनी पड़ रही सफाई

अपने पाप धुलने प्रेमानंद महाराज के पास पहुंचे राज कुंद्रा, लोगों ने बताया PR स्टंट…अब देनी पड़ रही सफाई

Raj Kundra Trolled: एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी के पति इन दिनों मुश्किल में फंसते नजर आ रहे हैं। हाल ही में वह दर्शन के लिए महाराज प्रेमानंद के  पास पहुंचे थे। यहां उन्होंने एक ऐसी बात कह दी जिसके कारण वह ट्रोल होने लगे।

Published By: Preeti Rajput
Published: August 16, 2025 13:10:06 IST

अपने पाप धुलने प्रेमानंद महाराज के पास पहुंचे राज कुंद्रा, लोगों ने बताया PR स्टंट…अब देनी पड़ रही सफाई

Raj Kundra Trolled: शिल्पा शेट्टी और उनके पति राज कुंद्रा इन दिनों चर्चाओं में हैं। हाल ही में उन्होंने 60 करोड़ के फ्रॉड केस के बाद संत प्रेमानंद महाराज से मुलाकात की। यहां पहुंचकर दोनों ने प्रेमानंद महाराज का आशीर्वाद लिया। इस दौरान उन्होंने महाराज जी से अपनी मन की बातें कहीं। लेकिन बातचीत के दौरान उन्होंने एक बात ऐसी कह दी जिसके कारण अब वह सोशल मीडिया पर बुरी तरह से ट्रोल हो रहे हैं। जिसके बाद आज उन्होंने ट्रोलिंग पर अपनी चुप्पी तोड़ ली है। 

राज कुंद्रा ने शेयर की पोस्ट

राज कुंद्रा ने अपने सोशल मीडिया इंस्टाग्राम अकाउंट पर पोस्ट शेयर कर किया है। उन्होंने पोस्ट शेयर कर लिखा हम अजीब दुनिया में रहते हैं – जब कोई किसी की जान बचाने के लिए अपना एक हिस्सा देने का फैसला करता है, तो उसे पीआर स्टंट कहकर मज़ाक उड़ाया जाता है। अगर करुणा एक स्टंट है, तो दुनिया इसे और देखे।

अपने पाप धुलने प्रेमानंद महाराज के पास पहुंचे राज कुंद्रा, लोगों ने बताया PR स्टंट…अब देनी पड़ रही सफाई

उन्होंने आगे कहा कि-अगर मानवता एक रणनीति है, तो ज़्यादा लोग इसे अपनाएं। मैं मीडिया या ट्रोल्स द्वारा मुझ पर लगाए गए लेबल से परिभाषित नहीं होता। मेरा अतीत मेरे वर्तमान विकल्पों को रद्द नहीं करता, और मेरे वर्तमान इरादे आपके संदेहवाद के साथ मापने के लिए नहीं हैं। कम आलोचना करो, ज़्यादा प्यार करो, हो सकता है तुम भी किसी की जान बचा सको।

किडनी देने की कही थी बात

बता दें कि प्रेमानंद महाराज के आश्रम में पहुंचकर राज कुंद्रा ने बातचीत के दौरान कहा था कि- मैं दो साल से आपको फॉलो कर रहा हूं। आप मेरी ही नहीं सबकी इंस्पिरेशन हैं, मैं आपकी तकलीफ समझ सकता हूं। मैं अगर आपके किसी काम आ सकूं, तो मैं अपनी एक किडनी आपके नाम करता हूं। इस दौरान उनकी पत्नि शिल्पा शेट्टी भी उनके साथ मौजूद थीं। इसी वाक्स के बाद लोग राज कुंद्रा को ट्रोल करने लगे थे। साथ ही इसे एक पीआर स्टंट भी कह रहे थे। राज कुंद्रा ने इस पोस्ट से सभी को जवाब दिया है।

 

Tags: premaanand maharajraj kundrashilpa shetty
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

घर की किस दिशा में रखना चाहिए मनी प्लांट?

August 16, 2025

घर में शीशा लगाने के लिए ये है सबसे अच्छी...

August 16, 2025

इलायची चबाने से दूर होगी शरीर की ये समस्याएं

August 15, 2025

High BP को कंट्रोल करने के लिए खाएं ये 5...

August 15, 2025

Chia seeds vs Flax seeds वजन घटाने में कौन ज्यादा...

August 15, 2025

रोज सुबह खाली पेट इस दाल का पानी पीने से...

August 15, 2025
अपने पाप धुलने प्रेमानंद महाराज के पास पहुंचे राज कुंद्रा, लोगों ने बताया PR स्टंट…अब देनी पड़ रही सफाई

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

अपने पाप धुलने प्रेमानंद महाराज के पास पहुंचे राज कुंद्रा, लोगों ने बताया PR स्टंट…अब देनी पड़ रही सफाई

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

अपने पाप धुलने प्रेमानंद महाराज के पास पहुंचे राज कुंद्रा, लोगों ने बताया PR स्टंट…अब देनी पड़ रही सफाई
अपने पाप धुलने प्रेमानंद महाराज के पास पहुंचे राज कुंद्रा, लोगों ने बताया PR स्टंट…अब देनी पड़ रही सफाई
अपने पाप धुलने प्रेमानंद महाराज के पास पहुंचे राज कुंद्रा, लोगों ने बताया PR स्टंट…अब देनी पड़ रही सफाई
अपने पाप धुलने प्रेमानंद महाराज के पास पहुंचे राज कुंद्रा, लोगों ने बताया PR स्टंट…अब देनी पड़ रही सफाई
Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?