अपने पाप धुलने प्रेमानंद महाराज के पास पहुंचे राज कुंद्रा, लोगों ने बताया PR स्टंट…अब देनी पड़ रही सफाई

Raj Kundra Trolled: शिल्पा शेट्टी और उनके पति राज कुंद्रा इन दिनों चर्चाओं में हैं। हाल ही में उन्होंने 60 करोड़ के फ्रॉड केस के बाद संत प्रेमानंद महाराज से मुलाकात की। यहां पहुंचकर दोनों ने प्रेमानंद महाराज का आशीर्वाद लिया। इस दौरान उन्होंने महाराज जी से अपनी मन की बातें कहीं। लेकिन बातचीत के दौरान उन्होंने एक बात ऐसी कह दी जिसके कारण अब वह सोशल मीडिया पर बुरी तरह से ट्रोल हो रहे हैं। जिसके बाद आज उन्होंने ट्रोलिंग पर अपनी चुप्पी तोड़ ली है।

राज कुंद्रा ने शेयर की पोस्ट

राज कुंद्रा ने अपने सोशल मीडिया इंस्टाग्राम अकाउंट पर पोस्ट शेयर कर किया है। उन्होंने पोस्ट शेयर कर लिखा हम अजीब दुनिया में रहते हैं – जब कोई किसी की जान बचाने के लिए अपना एक हिस्सा देने का फैसला करता है, तो उसे पीआर स्टंट कहकर मज़ाक उड़ाया जाता है। अगर करुणा एक स्टंट है, तो दुनिया इसे और देखे।

उन्होंने आगे कहा कि-अगर मानवता एक रणनीति है, तो ज़्यादा लोग इसे अपनाएं। मैं मीडिया या ट्रोल्स द्वारा मुझ पर लगाए गए लेबल से परिभाषित नहीं होता। मेरा अतीत मेरे वर्तमान विकल्पों को रद्द नहीं करता, और मेरे वर्तमान इरादे आपके संदेहवाद के साथ मापने के लिए नहीं हैं। कम आलोचना करो, ज़्यादा प्यार करो, हो सकता है तुम भी किसी की जान बचा सको।

किडनी देने की कही थी बात

बता दें कि प्रेमानंद महाराज के आश्रम में पहुंचकर राज कुंद्रा ने बातचीत के दौरान कहा था कि- मैं दो साल से आपको फॉलो कर रहा हूं। आप मेरी ही नहीं सबकी इंस्पिरेशन हैं, मैं आपकी तकलीफ समझ सकता हूं। मैं अगर आपके किसी काम आ सकूं, तो मैं अपनी एक किडनी आपके नाम करता हूं। इस दौरान उनकी पत्नि शिल्पा शेट्टी भी उनके साथ मौजूद थीं। इसी वाक्स के बाद लोग राज कुंद्रा को ट्रोल करने लगे थे। साथ ही इसे एक पीआर स्टंट भी कह रहे थे। राज कुंद्रा ने इस पोस्ट से सभी को जवाब दिया है।