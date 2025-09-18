Raj Kundra Fraud Case: शिल्पा शेट्टी के पति की मुश्किलें बढ़ीं, अब बिपाशा और एकता कपूर से भी होगी पूछताछ
Raj Kundra Money Laundering Case: राज कुंद्रा पर लगे 60 करोड़ के फ्रॉड केस ने अब नया मोड़ ले लिया है. मुंबई पुलिस अब इस मामले में बिपाशा बसु और एकता कपूर समेत और भी बॉलीवुड की जानी-मानी हस्तियों से भी पूछताछ कर सकती है.

By: Shraddha Pandey | Published: September 18, 2025 3:34:03 PM IST

Raj Kundra 60 Crore Fraud: बॉलीवुड की चमक-दमक के पीछे कभी-कभी ऐसे राज छिपे होते हैं, जो सुर्खियों में आते ही तहलका मचा देते हैं. शिल्पा शेट्टी (Shilpa Shetty) के पति राज कुंद्रा (Raj Kundra) से जुड़ा 60 करोड़ का कथित फ्रॉड केस अब फिल्मी गलियारों में नई हलचल पैदा कर रहा है. इस केस की गूंज सिर्फ बिजनेस तक सीमित नहीं रही, बल्कि अब इसका असर इंडस्ट्री की बड़ी हस्तियों तक पहुंच गया है.

मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (EOW) ने जांच का दायरा बढ़ाते हुए बॉलीवुड के कई बड़े नामों की ओर रुख किया है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, बिपाशा बासु (Bipasha Basu), नेहा धूपिया (Neha Dhupia) और निर्माता एकता कपूर (Ekta kapoor) जैसे सेलेब्स से पूछताछ की तैयारी चल रही है. दरअसल, राज कुंद्रा की कंपनी ‘Best Deal TV’ से जुड़े लेन-देन में इन सितारों को भारी रकम दी गई थी. अब EOW यह पता लगाना चाहती है कि फीस के नाम पर जो पैसा गया, उसकी असल सच्चाई क्या है.

राज कुंद्रा से पहले हो चुकी घंटो पूछताछ

राज कुंद्रा पहले ही पांच घंटे तक पूछताछ का सामना कर चुके हैं और उन्होंने बयान में माना है कि करोड़ों रुपये सेलेब्रिटी एंडोर्समेंट्स और फीस के तौर पर दिए गए. लेकिन, जांच एजेंसियां यह समझना चाहती हैं कि इन पैसों की असली सोर्सिंग और उपयोग क्या था. इसी सिलसिले में बिपाशा, नेहा और एकता को लेटर भेजे जाएंगे, ताकि वे विस्तार से बताएं कि उन्हें कितनी राशि, कब और किस माध्यम से मिली.

हाई-प्रोफाइल पूछताछ से मिलेगा केस को नया मोड़?

मामले की गंभीरता इस वजह से भी बढ़ जाती है क्योंकि इसमें सिर्फ बिजनेस ट्रांजैक्शन ही नहीं, बल्कि बड़े पैमाने पर निवेशकों के साथ ठगी का एंगल भी सामने आ रहा है. राज कुंद्रा लगातार आरोपों से इंकार कर रहे हैं और कहते हैं कि वे जांच में पूरी तरह सहयोग कर रहे हैं. लेकिन, आने वाले दिनों में बॉलीवुड की इन हाई-प्रोफाइल पूछताछों से इस केस का रास्ता और पेचीदा हो सकता है.

Tags: Bipasha Basu questioningEkta Kapoor mumbai police investigationRaj Kundra fraud caseRaj Kundra Money Laundering CaseShilpa Shetty husband case
