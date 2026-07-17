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100 से ज्यादा फिल्मों में किया काम और फिर… 2003 से हुआ लापता, बेटियां जी रहीं सफल जिंदगी

बॉलीवुड में बहुत से ऐसे एक्टर्स हैं, जो करियर में पीक पर जाने के बाद अचानक गायब हो गए. वो असल जिंदगी से भी गायब हो गए. साल 2003 में वे अपने घर से निकले थे, जिसके बाद कभी वापस नहीं गए.

By: Deepika Pandey | Published: July 17, 2026 1:10:27 PM IST

राज किरण मिसिंग स्टोरी
राज किरण मिसिंग स्टोरी


Raj Kiran Missing Story: बॉलीवुड में बहुत से एक्टर्स और एक्ट्रेस ऐसे हैं, जो लंबे समय तक फिल्मों में काम करने के बाद अचानक फिल्मी दुनिया से लापता हो जाते हैं. वहीं एक पुराने जमाने के एक्टर राज किरण भी इसी तरह से गायब हो गए. हालांकि वो केवल फिल्मी दुनिया से नहीं बल्कि असल जिंदगी से भी अचानक लापता हो गए. 80 के दशक में उन्होंने लगभग 100 से ज्यादा फिल्मों में काम किया. वो 2003 में लापता हो गए. उन्हें ढूंढने की काफी कोशिश की गईं लेकिन उनके बारे में कुछ भी पता नहीं चल सका है. 

उनकी बेटियां रिशिका महतानी और मन्नत महतानी हैं, जो सफल जिंदगी जी रही हैं. वे अपने पिता का काफी याद करती हैं. रिशिका जूलरी के क्षेत्र में नाम कमा चुकी हैं. उन्होंने जूलरी डिजाइनर रवि से शादी की है. उनकी जिूलरी कई सारे स्टार्स भी पहन चुके हैं. 

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रिशिका ने किया इंस्टाग्राम पोस्ट

राज किरण की बेटी रिशिका ने साल 2021 में एक पोस्ट किया था, जिसमें उसने बताया था कि उनके पति की कंपनी ने ड्रेक के लिए कस्टम मेडालियन बनाया था. आर्टिस्ट ऑफ द डिकेड के लिए उन्होंने लेटेस्ट कस्टम क्रिएशन किया था. इसे दो हफ्तों में बनाया गया था. हैरानी की बात ये है कि उसे हाथों से डिजाइन किया गया था. इसमें 372 ग्राम सोना और 40 कैरेट हीरे का इस्तेमाल किया गया था. हालांकि उन्होंने इसकी कीमत के बारे में नहीं बताया था. 

दोनों बेटियों की शादीशुदा जिंदगी

जानकारी के अनुसार, रिशिका और रवि की शादी की 12 साल से ज्यादा का समय बीत चुका है. रिशिका अपने इमोशनल पोस्ट्स के जरिए अपने पिता को अक्सर याद करती रहती हैं. हाल ही में दोनों की एक संतान हुई है. वहीं राज किरण की दूसरी बेटी मन्नत भी 2020 में शादी कर चुकी हैं. राज किरण की पत्नी ने अपने पति का काफी समय तक इंतजार किया और फिर उन्होंने भी शादी कर अपना घर बसा लिया था.

राज किरण का फिल्मी सफर

1975 में बी.आर. ईशारा की फिल्म कागज की नाव से उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की. अगले दो सालों में उन्होंने कई फिल्मों में काम किया और वे एक जाना-माना नाम बन गए. उन्होंने कर्ज और अर्थ जैसी फिल्मों में भी काम किया. 1990 की दशक में उन्हें कम फिल्में मिलने लगीं और वे धीरे-धीरे फिल्मों से गायब हो गए. 

सेंट्रल जेल में भी काटा समय

कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जाता है कि उन्हें एक बार बेंगलुरु सेंट्रल जेल में भी रखा गया था. उन पर आरोप था कि वो सत्या साई बाबा के पुट्टपर्थी आश्रम में जबरन घुसने की कोशिश कर रहे थे. वो आश्रम में घुसने के लिए ट्रैक्टर और सीढ़ी तक ले आए थे. फिल्म मेकर महेश भट्ट ने एक बार कहा था कि उन्होंने राज किरण को मुंबई के मसीना हॉस्पिटल में देखा था, जहां वे मेंटल हेल्थ का इलाज करा रहे थे. उस दौरान एक बार सुषमा स्वराज ने कहा था कि राज किरण अमेरिका के एक मानसिक स्वास्थ्य संस्थान में पाए गए हैं. उन्होंने उस टाइम की सरकार से मांग की थी कि वे उन्हें वापस लाएं. हालांकि अब तक ये नहीं पता चल सका है कि वे कहां हैं.

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