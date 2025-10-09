जब रेप सीन देते हुए भावनाओं में बह गया ये एक्टर; एक्ट्रेस के साथ जमकर की हाथापाई!

Raj Babbar Zeenat Aman Rape Scene: 80-90 के दशक में बॉलीवुड फिल्मों में रेप सीन जरूर शामिल किया जाता था. उस दौर की फिल्मों में इमोशंस और मसाला डालने के लिए ऐसा किया जाता था. आज हम आपको एक ऐसी ही चर्चित फिल्म के बारे में बताने जा रहे हैं जिसकी शूटिंग के दौरान एक्टर इतना खो गए थे कि रेप सीन के दौरान उन्होंने एक्ट्रेस के साथ जमकर हाथापाई की थी. हालांकि, सीन इतना परफेक्ट शूट हुआ कि देखने वाले भी दंग रह गए थे. हम बात कर रहे हैं साल 1980 में रिलीज हुई फिल्म ‘इंसाफ का तराजू’ की जिसे बी.आर चोपड़ा ने डायरेक्ट किया था. फिल्म में राज बब्बर (Raj Babbar), दीपक पाराशर के साथ ही जीनत अमान (Zeenat Aman) और पद्मिनी कोल्हापुरे मुख्य भूमिका में थे.



रेप सीन देने से पहले घबरा रहे थे राज बब्बर

मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो राज बब्बर को जब बताया गया कि फिल्म में उन्हें एक रेपिस्ट का सीन करना है और जीनत के साथ ये सीन शूट किया जाएगा, तो वे थोड़ा डर गए थे. उन्हें लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि इस सीन को करने के चक्कर में उनकी इमेज पर बट्टा लग जाए और फिर उन्हें कभी हीरो का रोल ही ना मिले. दूसरा, राज बब्बर को इस बात की भी चिंता थी कि जीनत पता नहीं कैसे रियेक्ट करेंगी. बताते हैं कि जब जीनत को इस बात का पता चला तो उन्होंने ना सिर्फ राज बब्बर से बात की बल्कि उनके साथ इस सीन को कैसे बेहतर शूट करना है इसकी प्रैक्टिस तक की.

असल सीन करते समय भावनाओं में बह गए राज बब्बर

बताते हैं कि जब असल सीन शूट हुआ तब राज बब्बर इस कदर डूब गए कि उन्होंने जीनत अमान के साथ सीन के दौरान जमकर हाथापाई की जिससे उन्हें चोट तक लग गई थी हालांकि, जीनत ने बिना किसी परेशानी के इस पूरे सीन को शूट किया. बाद में जब फिल्म रिलीज हुई तब राज बब्बर की एक्टिंग की सबने बहुत तारीफ की थी.