Home > मनोरंजन > Baarish Ke Gaane: भीगी सड़कें, बारिश का मौसम और रोमांस का तड़का! मानसून के लिए परफेक्ट हैं ये रोमांटिक गाने

Baarish Ke Gaane: भीगी सड़कें, बारिश का मौसम और रोमांस का तड़का! मानसून के लिए परफेक्ट हैं ये रोमांटिक गाने

Rain Romantic Songs: पिछले साल हमें खुश रहने और ज़िंदगी का मज़ा लेने के बहुत कम मौके मिले. इसलिए, जब मॉनसून सब कुछ साफ़ कर देता है और हवा में मिट्टी की खुशबू भर देता है, तो यह नए मौसम का मज़ा लेने और बारिश की खूबसूरती का आनंद लेने का समय है.

By: Heena Khan | Published: July 9, 2026 10:14:46 AM IST

rain hit songs
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Rain Romantic Songs: पिछले साल हमें खुश रहने और ज़िंदगी का मज़ा लेने के बहुत कम मौके मिले. इसलिए, जब मॉनसून सब कुछ साफ़ कर देता है और हवा में मिट्टी की खुशबू भर देता है, तो यह नए मौसम का मज़ा लेने और बारिश की खूबसूरती का आनंद लेने का समय है – और इसके लिए मौसम के हिसाब से एक रोमांटिक प्लेलिस्ट भी होनी चाहिए. यहाँ हम कुछ ऐसे रोमांटिक गानों की लिस्ट दे रहे हैं जो इसके लिए एकदम सही हैं. ये रोमांटिक गाने आपके साथी के साथ बारिश के दिन के लिए एकदम सही माहौल बना देंगे.

‘चमेली’ फ़िल्म का ‘भागे रे मन’

खुशमिजाज़ और मासूम, यह गाना बादलों वाले दिन में आपका मूड ज़रूर अच्छा कर देगा. अगर यह गाना आपको बारिश में नाचने के लिए प्रेरित नहीं करता, तो क्या करेगा?

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‘रहना है तेरे दिल में’ फ़िल्म का ‘ज़रा ज़रा’

हम मिलेनियल्स के लिए, जो 90 के दशक के आखिर और 2000 के दशक की शुरुआत में बड़े हुए, यह गाना जुनून की मिसाल था, और शायद सबसे कामुक, रोमांटिक गाना था जिसकी कल्पना की जा सकती है.

‘कलाकार’ फ़िल्म का ‘नीले नीले अंबर पर’

पुराना है पर बहुत बढ़िया है, यह गाना हमेशा बॉलीवुड के सबसे रोमांटिक गानों में से एक रहेगा, गिटार और आवाज़ दोनों की वजह से. एक बार सुनेंगे तो समझ जाएँगे क्यों.

‘वीर-ज़ारा’ फ़िल्म का ‘मैं यहाँ हूँ’

उदित नारायण के बेहतरीन गानों में से एक, यह गाना सीधे आपके दिल को छू लेता है! साथ ही, शाहरुख खान और प्रीति जिंटा की केमिस्ट्री ज़बरदस्त है.

‘भीगी भीगी रातों में’

बहुत कम ही रीमिक्स ओरिजिनल गाने के बराबर अच्छे होते हैं, लेकिन इस मामले में, इस गाने की धीमी, सेक्सी और सुकून देने वाली आवाज़ इसे मूड बनाने के लिए एकदम सही ट्रैक बनाती है!

‘हाफ-गर्लफ्रेंड’ फ़िल्म का ‘बारिश’

हो सकता है कि यह फ़िल्म और जिस किताब पर यह आधारित है, उसमें कई समस्याएँ और निराशाजनक बातें रही हों, लेकिन यह गाना सुनने में बेहद शानदार है.

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Tags: 90s Bollywood90s Hit Songshome-hero-pos-5rain hit songs
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