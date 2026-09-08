करोड़ों दिलों की धड़कन रहा बॉलीवुड का यह स्टार, आज पाई-पाई को मोहताज; 2 वक्त की रोटी के लिए शादियों में ठुमके लगाने को मजबूर!

Aashiqui Actor Rahul Roy Financial Crisis: 90 के दशक में अपनी पहली ही फिल्म ‘आशिकी’ से रातों-रात देश भर के दिलों की धड़कन बन जाने वाले राहुल रॉय आज एक बेहद दर्दनाक और संघर्ष भरे दौर से गुजर रहे हैं. कभी अपनी चार्मिंग स्माइल और ब्लॉकबस्टर फिल्मों से करोड़ों दिलों पर राज करने वाले इस एक्टर की जिंदगी में ऐसा भूचाल आया कि उन्हें अपना घर चलाने के लिए शादियों में ठुमके लगाने पड़ रहे हैं. साल 2020 में शूटिंग के दौरान ब्रेन स्ट्रोक का शिकार होने के बाद राहुल की दुनिया पूरी तरह से बदल गई. पांच साल तक इलाज और रिकवरी के लंबे संघर्ष के चलते उनके पास काम नहीं था, जिससे उनकी आर्थिक हालत बेहद खराब हो गई. इतना ही नहीं, अपनी पर्सनल लाइफ में तलाक के दौरान सब कुछ पत्नी को सौंप देने और परिवार के साथ 30 लाख रुपए के एक पुराने कानूनी विवाद में उलझने के कारण उन्हें जीरो से अपनी लाइफ दोबारा शुरू करनी पड़ रही है. सोशल मीडिया पर जब शादियों में डांस करने वाले उनके वीडियो वायरल हुए, तो लोगों ने उन्हें ट्रोल किया, लेकिन राहुल ने बेबाकी से जवाब देते हुए कहा कि पेट पालने और दो वक्त की रोटी कमाने के लिए मेहनत करना कोई गुनाह नहीं है, और इसके लिए वे शादियों में 2 से 4 लाख रुपए तक कमाने से भी पीछे नहीं हटे.

ब्रेन स्ट्रोक के बाद 5 साल तक किया स्ट्रगल

खबरों की मानें तो साल 2020 में कारगिल में फिल्म की शूटिंग के दौरान राहुल रॉय को अचानक गंभीर सेरेब्रॉवास्कुलर स्ट्रोक (ब्रेन स्ट्रोक) आया था. उन्हें तुरंत श्रीनगर और फिर मुंबई के नानावटी अस्पताल के आईसीयू में भर्ती कराया गया था, जहां उन्होंने मौत को बहुत करीब से देखा था. इस गंभीर बीमारी से उबरने में उन्हें लगभग पांच साल का लंबा वक्त लग गया. राहुल का कहना है कि अगर यह हादसा नहीं हुआ होता, तो उनका करियर आज किसी और ही मुकाम पर होता, लेकिन बीमारी के कारण इंडस्ट्री में लंबा ब्रेक आ गया और हाथ से काम छिन गया.

तलाक, संपत्ति का बंटवारा और 30 लाख का कानूनी पचड़ा

आर्थिक तंगी की मार झेल रहे राहुल रॉय ने खुलकर बताया कि उनकी जिंदगी में सिर्फ बीमारी ही नहीं बल्कि पर्सनल फ्रंट पर भी बड़े झटके लगे. कुछ साल पहले उनका तलाक हुआ जिसके बाद उन्होंने अपनी सारी संपत्ति और एसेट्स अपनी पत्नी के नाम ट्रांसफर कर दिए. इसके अलावा, वे और उनके भाई पिछले कई सालों से 30 लाख रुपए के एक कानूनी मामले से जूझ रहे हैं. इन सभी परेशानियों के चलते आज 60 साल की उम्र में उन्हें अपनी जिंदगी और अपना एम्पायर पूरी तरह से स्क्रैच यानी शून्य से दोबारा खड़ा करना पड़ रहा है.

ट्रोलर्स को करारा जवाब- पेट पालने के लिए शादियों में नाचता हूं

हाल ही में जब राहुल के शादियों में डांस करने और अपने पुराने गानों पर परफॉर्म करने के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए, तो कुछ लोगों ने उन्हें ट्रोल करना शुरू कर दिया. इस पर दर्द बयां करते हुए राहुल ने कहा कि जो लोग उन्हें ट्रोल करते हैं, वे नहीं जानते कि इसमें भी कितनी कड़ी मेहनत लगती है. उन्हें अपने खर्चे चलाने और रोजी-रोटी कमाने के लिए पैसे चाहिए, इसलिए वे शादियों में डांस करके 2 से 4 लाख रुपए कमाते हैं. मेहनत की इस कमाई में उन्हें कोई शर्म नहीं है क्योंकि इंसान को अपना घर चलाने के लिए जो करना पड़े, वह छोटा नहीं होता.

फिल्मी इंडस्ट्री से मिला सपोर्ट, नई शुरुआत की उम्मीद

मुश्किल वक्त के इस दौर में बॉलीवुड के कई बड़े सितारे उनके साथ खड़े नजर आए. सलमान खान, करिश्मा कपूर, रवीना टंडन, फराह खान, अर्चना पूरण सिंह और पूजा भट्ट जैसे कलाकारों ने इस मुश्किल समय में उनकी मदद और हौसला अफजाई की है. इसके अलावा वे अपनी ‘आशिकी’ को-स्टार अनु अग्रवाल, दीपक तिजोरी और महेश भट्ट के भी संपर्क में हैं. राहुल अब पूरी तरह से कमबैक करने के लिए तैयार हैं. हाल ही में वे फिल्म ‘आगरा’ में नजर आए थे और जल्द ही कुकू टीवी के शो ‘मर्डर मिस्ट्री’ या ‘सुपर बादशाह’ में एक अंडरवर्ल्ड डॉन के रोल में धमाका करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं.

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