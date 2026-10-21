पहले पिता की हत्या, फिर तिहाड़ की हवा और 3 टूटी शादियों का दुख! राहुल महाजन की जिंदगी की वो त्रासदी जो चौंका देगी

Rahul Mahajan Subhojit Ghosh Podcast: राहुल महाजन की जिंदगी को अगर करीब से देखें तो इसमें शोहरत से ज्यादा, उतार-चढ़ाव नजर आते हैं. भाजपा के दिग्गज नेता प्रमोद महाजन के बेटे होने के कारण बचपन से ही सुर्खियां उनके आसपास रहीं, लेकिन 2006 में पिता की हत्या के बाद उनकी जिंदगी ने ऐसा मोड़ लिया, जिसकी शायद उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं को होगी. हाल ही में राहुल महाजन ने सुभोजित घोष के पॉडकास्ट में अपने पिता की मौत, जेल जाने की कहानी और अपनी तीन नाकाम शादियों का जिकर किया.

पिता की अंतिम विदाई और 400 कैमरों का साया

पॉडकास्ट में राहुल महाजन ने अपने पिता प्रमोद महाजन की मौत का दर्दनाक अनुभव शेयर किया. उन्होंने कहा कि जब उन्हें अपने पिता की मौत की खबर मिली और वे हॉस्पिटल पहुंचे, तो लगभग 15 कैमरे उनके चेहरे पर फोकस थे. उनके मुताबिक, लोगों को उनका दर्द समझने से ज़्यादा उनके चेहरे के एक्सप्रेशन कैप्चर करने में दिलचस्पी थी.

राहुल ने दावा किया कि उनके पिता के अंतिम संस्कार के दौरान लगभग 400 कैमरे मौजूद थे. इस घटना को याद करते हुए, वह इमोशनल हो गए और फूट-फूट कर रोने लगे.

पिता की मौत के एक महीने बाद तिहाड़ जेल

राहुल ने कहा कि उन्हें लगा कि अपने पिता को खोना सबसे बुरा काम था, लेकिन ज़िंदगी ने जल्द ही उन्हें एक और झटका दिया. पिता की मौत के करीब एक महीने बाद, वह तिहाड़ जेल पहुंच गए. जून 2006 में, राहुल और प्रमोद महाजन के पर्सनल सेक्रेटरी, विवेक मोइत्रा को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया. यह मामला कथित तौर पर ड्रग्स के इस्तेमाल से जुड़ा था, और NDPS एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया था. बाद में राहुल को जमानत मिल गई.

शादी हुई, लेकिन रिश्ता ज़्यादा दिन नहीं चला

राहुल ने जुलाई 2006 में अपनी पुरानी दोस्त, श्वेता सिंह से सगाई की और अगस्त में उनसे शादी कर ली. उन्होंने विदेश में साथ में फ्लाइंग ट्रेनिंग भी ली. लेकिन रिश्ता ज़्यादा दिन नहीं चला. दिसंबर 2007 में तलाक की कार्रवाई शुरू हुई और अगस्त 2008 में वे अलग हो गए.

TV सपोर्ट सिस्टम बना और फिर रचाया स्वंयवर

राजनीति के बजाय, राहुल ने टेलीविज़न का रुख किया और बिग बॉस 2 में दिखे. फिर, 2010 में, उन्होंने ‘राहुल दुल्हनिया ले जाएगा’ के जरिए डिंपी गांगुली को अपना जीवन साथी चुना. उन्होंने मार्च 2010 में शादी की, लेकिन कुछ ही महीनों में उनके रिश्ते में गंभीर झगड़े शुरू हो गए. डिंपी ने उन पर घरेलू हिंसा का आरोप लगाया. आखिरकार 2015 में दोनों का तलाक हो गया.

तीसरी शादी नहीं चली

2018 में, राहुल ने कज़ाकिस्तान की मॉडल नताल्या इलीना से तीसरी शादी की. लगभग चार साल बाद, उनके रिश्ते में दरार की खबरें सामने आने लगीं. 2013 में, राहुल ने तलाक के बाद अपने दर्द को अपनी ज़िंदगी में एक बड़ा भूकंप बताया, और उसके झटके आज भी महसूस होते हैं.

आज, राहुल महाजन उस राजनीतिक विरासत का हिस्सा नहीं हैं जिसकी कभी उनसे उम्मीद की जाती थी. लेकिन उनकी ज़िंदगी के इन उतार-चढ़ाव से पता चलता है कि उनके पिता की हत्या से शुरू हुआ दर्द कैसे जेल, विवाद, टेलीविजन की चमक और तीन टूटे रिश्तों तक पहुंचा.