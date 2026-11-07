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Raha Birthday: नन्हीं राहा के चौथे जन्मदिन पर छाया क्यूटनेस का जादू, आलिया-रणबीर ने कुछ यूं बनाया दिन खास!

Ranbir Alia Daughter Birthday: रणबीर कपूर और आलिया भट्ट के लिए इस साल दिवाली मनाने के एक से ज़्यादा कारण हैं. रणबीर कपूर का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट, रामायण, थिएटर में रिलीज़ हो चुका है और इसकी तारीफ़ हो रही है, वहीं यह उनकी बेटी राहा का 4th बर्थडे भी है.

By: Heena Khan | Published: November 7, 2026 1:30:05 PM IST

alia bhatt daughter birthday
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Ranbir Alia Daughter Birthday: रणबीर कपूर और आलिया भट्ट के लिए इस साल दिवाली मनाने के एक से ज़्यादा कारण हैं. रणबीर कपूर का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट, रामायण, थिएटर में रिलीज़ हो चुका है और इसकी तारीफ़ हो रही है, वहीं यह उनकी बेटी राहा का 4th बर्थडे भी है. आलिया भट्ट ने इंस्टाग्राम पर राहा के 4th बर्थडे सेलिब्रेशन की कई तस्वीरें शेयर कीं. पहली तस्वीर में आलिया भट्ट और रणबीर कपूर राहा का बर्थडे केक उनके साथ काट रहे हैं, जबकि दूसरी तस्वीरों में डेकोर की झलक मिलती है और आलिया और राहा के बीच शेयर किए गए दिल को छू लेने वाले पल भी कैप्चर होते हैं. हर तस्वीर के लिए कैप्शन अलग-अलग था, “She turns 4” और “Obsessed”.

रामायण के लिए आलिया भट्ट की पोस्ट

एक्टर ने इंस्टाग्राम पर रामायण के सेट से दो प्यारी BTS तस्वीरें शेयर कीं, जिसमें रणबीर कपूर अपनी बेटी राहा के साथ दिख रहे हैं. उन्होंने इसे कैप्शन दिया: “तुमने इसमें अपना सब कुछ डाल दिया और किसी तरह उसके लिए भी सब कुछ बचा लिया. तुम पर बहुत गर्व है, रणबीर, और हर उस इंसान पर जिसने फिल्मों में इस शानदार अनुभव के लिए अपना दिल और आत्मा लगा दी. कुछ कहानियाँ हम सबसे बड़ी होती हैं और रामायण उनमें से एक है.”

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रामायण के बारे में

नमित मल्होत्रा ​​द्वारा प्रोड्यूस की गई, रामायण: पार्ट 1 5 नवंबर, 2026 को थिएटर में रिलीज़ हुई थी. फिल्म में लक्ष्मण के रूप में रवि दुबे, हनुमान के रूप में सनी देओल और जटायु को अपनी आवाज़ देने वाले अनुपम खेर भी शामिल हैं. भारतीय महाकाव्य के दो-भाग के सिनेमैटिक अडैप्टेशन के रूप में सोची गई, रामायण साल की प्रमुख थिएटर रिलीज़ में से एक है. इसका दुनिया भर में Rs 221.05 करोड़ का ओपनिंग-वीकेंड माइलस्टोन एक महत्वपूर्ण शुरुआत है, जिसमें हिंदी वर्शन इसका सबसे बड़ा घरेलू योगदानकर्ता बनकर उभरा है.

Tags: alia bhattbollywoodhome-hero-pos-3RamayanaRanbir Kapoor
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