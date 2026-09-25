मैं हर दिन मौत से लड़ता था…, ‘हुंकार’ में बापजी के किरदार निभाते वक्त सहम गए थे रघुबीर यादव; एक्टर ने किया चौंकाने वाला खुलासा

‘पंचायत’ सीरीज फेम एक्टर रघुबीर यादव हाल ही में रिलीज हुई सीरीज “हुंकार: द रोर” में नजर आ रहे हैं. इसमें एक्टर ने दुष्कर्म के आरोपी एक गॉडमैन का किरदार निभाया है. अभिनेता ने खुलासा किया कि इस भूमिका को निभाने के दौरान उन्हें लगा कि वह “हर दिन मौत से लड़ रहे हैं”. जानिए पूरी बात.

‘मैं हर दिन मौत से लड़ रहा हूं’

अभिनेता रघुबीर यादव ने पीटीआई के साथ बातचीत के दौरान अपनी हाल ही में रिलीज हुई सीरीज ‘हुंकार’ में अपने किरदार पर बात की. इंटरव्यू के दौरान एक्टर से पूछा गया कि क्या उन्हें यह रोल चैलेंजिंग लगा. इस पर एक्टर ने कहा कि यह एक्सपीरियंस दर्दनाक था क्योंकि उन्हें खुद से बहुत अलग किसी के दिमाग में उतरना पड़ा और कैरेक्टर के कामों से होने वाले दुख को समझना पड़ा. अभिनेता ने बताया, ‘मैं सच कह रहा हूं कि इस किरदार को निभाने के दौरान मुझे जो दर्द सहना पड़ा, उसकी वजह से मैं हर दिन मौत से लड़ता रहा हूं.’

एक्टर ने आगे बोला, ‘मैं वह व्यक्ति नहीं हूं, लेकिन उस किरदार ने दूसरों के साथ जो किया, उसका दर्द मेरे अंदर था। इसलिए मेरा दर्द चार या पांच गुना ज़्यादा था.’

दिमाग पर गहरा असर पड़ा

रघुबीर यादव ने आगे बातचीत में बताया कि इस किरदार की वजह से उनकी फिजिकल हेल्थ पर बुरा असर पड़ा, क्योंकि उन्हें पहले ही स्टेंट प्रोसीजर से गुजरना पड़ा था. उन्होंने कहा, ‘मुझे किसी किरदार में पूरी तरह डूब जाने की आदत है, और इस प्रोसेस में मेरे दिल की धड़कनें बढ़ जाती थीं. लेकिन मैंने पक्का इरादा कर लिया था कि मैं यह करूंगा और उस किरदार तक पहुंचूंगा.’ उन्होंने आगे कहा, ‘तो, खैर, मैंने यह कर दिखाया और ऐसा करने के बाद, मुझे एहसास हुआ कि यह मेरे लिए हिम्मत की बात भी थी.’

मैं बाहर निकलना चाहता था

अभिनेता ने इंटरव्यू के दौरान बताया, ‘मैं बाहर निकलना चाहता था. फिर मैंने एक और फ़िल्म की, जो इस फ़िल्म से बिल्कुल अलग थी, और मुझे थोड़ा भरोसा हुआ. मुझे लगा कि मैं सही रास्ते पर हूं. क्योंकि अगर मेरा दिमाग़ फिर से उसी तरफ़ जाने लगा, तो मुझे अपने दिल में एक और स्टेंट की ज़रूरत पड़ सकती है.’

रघुबीर यादव ने कहा कि वह हमेशा अलग-अलग तरह के किरदार निभाना चाहते हैं. उनके मुताबिक, एक्टिंग एक आध्यात्मिक अनुभव है, जिसमें कलाकार को अपनी भावनाओं से अलग किरदार की भावनाओं को समझना और महसूस करना होता है. उन्होंने कहा कि इसी चुनौती और मेहनत से अभिनय का असली आनंद मिलता है.

सीरीज के बार में

“हुंकार: द रोर”, जिसका प्रीमियर शुक्रवार यानी 25 सितंबर से JioHotstar पर शुरू हुआ. इस सीरीज में रघुबीर यादव ने सुनील “बापजी” चकोसी का रोल कर रहे हैं, जो एक ताकतवर और सम्मानित आध्यात्मिक गुरु हैं, जिन पर मीनू रावत नाम की 17 साल की लड़की ने सेक्शुअल हैरेसमेंट का आरोप लगाया है. मीनू रावत का रोल अनीत पड्डा ने किया है. इसमें फातिमा सना शेख, राम कपूर और ज़ोया हुसैन भी अहम रोल में हैं. छह एपिसोड वाली इस सीरीज़ को करण डी कपाड़िया और नित्या मेहरा ने बनाया है.

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