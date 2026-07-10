Shehnaaz Gill Boyfriend: कार में किसके गोद में बैठकर गईं शहनाज गिल? सबके सामने पकड़ा हाथ, क्या शहनाज को मिल गया उनके सपनों का राजकुमार?

Shehnaaz Gill Boyfriend: राघव जुयाल की बर्थडे पार्टी में इंडस्ट्री के कई पॉपुलर चेहरे दिखे. इनमें जुयाल के दोस्त आर्यन खान और बिग बॉस 13 की कंटेस्टेंट शहनाज़ गिल भी शामिल थीं. राघव की बर्थडे पार्टी के कुछ वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं. इन वीडियो में राघव और शहनाज़ एक-दूसरे का हाथ थामे दिख रहे हैं. इन वीडियो ने एक बार फिर दोनों की डेटिंग को लेकर चर्चा छेड़ दी है. कुछ लोगों ने तो इन वायरल वीडियो में सिद्धार्थ शुक्ला का भी ज़िक्र किया है.

राघव और शहनाज की डेटिंग की चर्चा

2023 में, शहनाज़ गिल और राघव जुयाल के डेटिंग की अफवाहें सोशल मीडिया पर फैलने लगीं. उस समय, न तो शहनाज़ और न ही राघव ने इस खबर पर कोई जवाब दिया. अब, दोनों के वीडियो सामने आने के बाद लोग पूछ रहे हैं कि क्या राघव और शहनाज़ ने अपनी डेटिंग को ऑफिशियल कर दिया है.

हाथ पकड़े दिखे राघव और शहनाज

पार्टी से निकलते हुए राघव और शहनाज के एक वायरल वीडियो में, वे हाथों में हाथ डाले सीढ़ियों से नीचे उतरते दिख रहे हैं. जैसे ही वे बाहर निकलते हैं, उन्हें पैपराज़ी और फैंस घेर लेते हैं. भीड़ से घिरे राघव ने शहनाज़ का हाथ कसकर पकड़ रखा है. इसके बाद शहनाज़ और राघव एक ही कार में बैठ जाते हैं.

कार में बैठने का वीडियो वायरल

शहनाज और राघव के कार में बैठने का एक वीडियो भी वायरल हो रहा है. राघव पहले अंदर जाते हैं, फिर शहनाज़ को अंदर बिठाते हैं. कार का दरवाज़ा बंद होने से पहले राघव, शहनाज़ को उठाकर दूसरी तरफ ले जाते हुए दिखते हैं. लोग कह रहे हैं कि शहनाज़ राघव की गोद में बैठी थीं.

क्या कह रहे हैं सोशल मीडिया यूजर्स?

राघव और शहनाज़ के वीडियो पर सोशल मीडिया यूज़र्स ने भी रिएक्शन दिया. एक यूज़र ने लिखा, “राघव जिस तरह से शहनाज़ का बचाव कर रहे हैं, वह बहुत प्यारा है.” दूसरे ने लिखा, “शहनाज, तुम इस दुनिया की सारी खुशियाँ डिज़र्व करती हो.” एक और ने कहा, “ये दोनों डेटिंग कर रहे हैं. अब, प्लीज़ इसे खुद ऑफिशियल कर दो. तुम दोनों को साथ देखकर खुशी हो रही है.” एक और ने लिखा, “अगर तुम डेटिंग कर रहे हो, तो प्लीज़ हमें बताओ.” कुछ लोगों ने कमेंट सेक्शन में सिद्धार्थ शुक्ला को भी याद किया. लोग कह रहे हैं कि अगर शहनाज़ ज़िंदगी में आगे बढ़ती हैं तो उन्हें बहुत खुशी होगी.