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Raghav Juyal Net Worth: राघव जुयाल कौन हैं? जिन्हें बताया जा रहा है शहनाज गिल का बॉयफ्रेंड, नेट वर्थ जान सबने पकड़ा माथा

Raghav Juyal Net Worth: वायरल वीडियो में राघव जुयाल पंजाबी एक्ट्रेस और फैंस की पसंदीदा शहनाज़ गिल का हाथ पकड़े हुए दिख रहे हैं. क्लिप में राघव को भीड़ से बचाते हुए, शहनाज़ गिल को सावधानी से उनकी कार तक ले जाते हुए देखा जा सकता है.

By: Divyanshi Singh | Published: July 10, 2026 10:15:07 PM IST

राघव जुयाल की नेट वर्थ कितनी है?
राघव जुयाल की नेट वर्थ कितनी है?


Raghav Juyal Net Worth: डांस के उस्ताद और बॉलीवुड एक्टर राघव जुयाल ने हाल ही में अपना 35वां जन्मदिन बड़ी धूमधाम से मनाया. 10 जुलाई को राघव ने अपने दोस्तों और इंडस्ट्री के करीबी लोगों के लिए एक शानदार पार्टी रखी. हालांकि, पार्टी से ज़्यादा, एक वीडियो आजकल चर्चा में है.

राघव जुयाल कौन हैं?

राघव जुयाल एक जाने-माने इंडियन डांसर, कोरियोग्राफर, टेलीविज़न होस्ट और एक्टर हैं. उन्हें इंडिया में “स्लो मोशन वॉक” को पॉपुलर बनाने और अपने यूनिक डांस स्टाइल के लिए “किंग ऑफ़ स्लो मोशन” के नाम से जाना जाता है.

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क्या राघव जुयाल शहनाज़ गिल को डेट कर रहे हैं?

इस वायरल वीडियो में राघव जुयाल पंजाबी एक्ट्रेस और फैंस की पसंदीदा शहनाज़ गिल का हाथ पकड़े हुए दिख रहे हैं. क्लिप में राघव को भीड़ से बचाते हुए, शहनाज़ गिल को सावधानी से उनकी कार तक ले जाते हुए देखा जा सकता है. उनकी केमिस्ट्री देखकर फैंस एक बार फिर उनके रिश्ते के बारे में अंदाज़ा लगा रहे हैं. सोशल मीडिया यूज़र्स उन्हें “परफेक्ट जोड़ी” कह रहे हैं. हालांकि, न तो राघव और न ही शहनाज़ ने अभी तक इन खबरों को ऑफिशियली कन्फर्म किया है.

प्रोफेशनली भी काफी बिज़ी हैं राघव जुयाल

अपनी पर्सनल लाइफ के अलावा, राघव जुयाल प्रोफेशनली भी काफी बिज़ी हैं. वह जल्द ही साउथ सुपरस्टार नानी के साथ फिल्म “द पैराडाइज” में एक खतरनाक विलेन का रोल करते हुए नजर आएंगे. श्रीकांत ओडेला के डायरेक्शन में बनी यह एक्शन फिल्म 21 अगस्त, 2026 को रिलीज होने वाली है, हालांकि ऐसी अफवाहें हैं कि इसे सितंबर तक आगे बढ़ाया जा सकता है. इसके अलावा, राघव के पास शाहरुख खान की मोस्ट अवेटेड फिल्म “किंग” भी है, जिसमें वह एक अहम रोल निभाएंगे. क्या सच में राघव और शहनाज़ के बीच कुछ चल रहा है? यह तो वक्त ही बताएगा, लेकिन अभी के लिए फैंस इस वायरल वीडियो और उनकी बढ़ती नजदीकियों पर फोकस कर रहे हैं.

राघव जुयाल की नेट वर्थ कितनी है?

उत्तराखंड के देहरादून में एक साधारण घर में जन्मे जुयाल अब भारत के सबसे अमीर डांसर्स में से एक हैं. बड़े बैनर की फिल्मों में एक्टिंग करने से लेकर रियलिटी शो में एंटरटेनमेंट का तड़का लगाने तक, एक्टर ने एक लंबा सफर तय किया है. मनी मिंट की एक रिपोर्ट के मुताबिक, राघव जुयाल की नेट वर्थ लगभग INR 33 करोड़ है और उनकी महीने की इनकम INR 30 लाख है. खबर है कि उन्होंने सलमान खान की फिल्म ‘किसी का भाई किसी की जान’ में अपने रोल के लिए INR 2 करोड़ चार्ज किए थे. खबर है कि देहरादून में उनका एक शानदार घर और मुंबई में एक शानदार अपार्टमेंट है. उनके पास एक शानदार BMW भी है, जिसकी कीमत INR 70 लाख है.

Tags: Raghav juyal
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