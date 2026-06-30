किस इन्फ्लुएंसर को डेट कर रहे राघव जुयाल? तस्वीरों ने किया इंटरनेट का पारा हाई; आशीष चंचलानी ने रिश्ते पर लगाई मुहर!

Raghav Juyal Dating Rumours: क्या राघव जुयाल की जिंदगी में प्यार ने दस्तक दे दी है, या फिर यह किसी बड़े प्रोजेक्ट का मास्टरस्ट्रोक है? डांसर-एक्टर राघव जुयाल और इन्फ्लुएंसर-अभिनेत्री निहारिका एनएम ने अपनी कॉजी तस्वीरें शेयर कर सोशल मीडिया पर हलचल मचा दी है. दोनों की तस्वीरों ने फैंस को रिश्ते को लेकर तरह-तरह के कयास लगाने पर मजबूर कर दिया है. कोई इन्हें नया कपल बता रहा है, तो कोई इसे किसी अपकमिंग प्रोजेक्ट का हिंट मान रहा है. इस बीच, इंफ्लुएंसर-एक्टर आशीष चंचलानी का “नजर ना लगे” वाला कमेंट भी चर्चा का विषय बन गया है, जिसने इन अफवाहों को और हवा दे दी है.

तस्वीरों ने किया इंटरनेट का पारा हाई

तस्वीरों में निहारिका एक लाल स्वेटशर्ट पहने हुए दिख रही हैं, जबकि राघव ने ग्रे जैकेट चुना है. दोनों ने कैप्शन को सिंपल रखा है, जिसमें सिर्फ़ एक लाल दिल और एक स्टार इमोजी का इस्तेमाल किया गया है. जिस चीज ने सभी का ध्यान खींचा, वह तस्वीरों में गर्मजोशी थी. राघव निहारिका को पीछे से गले लगाते हुए दिख रहे हैं, जबकि दोनों मुस्कुरा रहे हैं और शरमा रहे हैं, जिससे डेटिंग की अफवाहों को और हवा मिल रही है. इस पोस्ट पर रैपर-सिंगर रफ़्तार और कंटेंट क्रिएटर आशीष चंचलानी के भी रिएक्शन आए. आशीष ने चार ईविल आई इमोजी डाले, जबकि रफ़्तार ने लिखा, “जे बात लाडले,” साथ में तीन ईविल आई इमोजी भी थे.

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राघव जुयाल और निहारिका NM की आने वाली फिल्म

राघव जुयाल और निहारिका NM जल्द ही भाई तेरा स्टार है में एक साथ नज़र आएंगे. विवेक बी अग्रवाल के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म में संजय कपूर, निकी वालिया, विवान भटेना और बरखा सिंह भी अहम रोल में हैं. पोस्ट की टाइमिंग से कुछ फैंस को लगा कि ये तस्वीरें फिल्म के प्रमोशन से जुड़ी हो सकती हैं. हालांकि, न तो राघव और न ही निहारिका ने यह साफ किया है कि ये तस्वीरें किसी पर्सनल पल की हैं या प्रमोशनल कैंपेन का हिस्सा हैं. पहले राघव के शहनाज गिल को डेट करने की अफवाह थी. हालांकि, दोनों ने कभी इन बातों को कन्फर्म नहीं किया.

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