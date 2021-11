मुंबई. बीते कुछ दिनों से डांस दीवाने के होस्ट राघव जुयाल विवादों ( Raghav Juyaal Controversy ) में घिरे हुए हैं, राघव ने शो के दौरान एक कंटेस्टेंट को चाइनीस, मोमो कह दिया था जिस वजह से राघव को सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग का सामना करना पड़ रहा है. डांस दीवाने के होस्ट का इस तरह का अंदाज़ लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा है, जिसके चलते सोशल मीडिया पर उनकी जमकर ट्रोलिंग हो रही है.

बीते दो दिन से राघव जुयाल का नाम सोशल मीडिया पर छाया हुआ है. #RaghavJuyal ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है. आइए आपको राघव के ट्रोल होने की पीछे की वजह के बारे में बताते हैं. दरअसल बीते दिनों, राघव ने डांस दीवाने के सेट पर एक बच्ची को चाइनीस कह दिया था, जिसकी वजह से अब उन्हें घोर विरोध का सामना करना पड़ रहा है. लोग राघव को रेसिस्ट कह रहे हैं. इस मामले में बीते दो दिनों से राघव की ट्रोलिंग हो रही है.

सोशल मीडिया पर हो रही ट्रोलिंग पर अब राघव ने अपनी चुप्पी तोड़ी है. राघव ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो शेयर करते हुए सफाई दी है. राघव ने लिखा है कि,

‘लोगों ने इतने बड़े एक एपिसोड से एक छोटा सा वीडियो निकाला और वो वायरल हो गया. लोगों से मेरा निवेदन है कि उन्हें इसे बड़े कॉन्टेक्स्ट पर देखने की जरूरत है. लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि मुझे रेसिस्ट कह कर बुलाया जा रहा है और ये बात मेरी मेंटल हेल्थ को प्रभावित कर रही है. नॉर्थ ईस्ट में मेरी भी फैमिली और दोस्त है, मैं नार्थ ईस्ट वालों की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, और उनके हक़ के लिए लड़ता हूँ.’

राघव का रेसिस्ट कमेंट सोशल मीडिया पर आग की तरह फ़ैल रहा है. यह मामला अब बढ़ता ही जा रहा है. इस मामले में असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने भी ट्वीट किया था.

It has come to my notice that a popular reality show host has used racist rhetoric against a young participant from Guwahati. This is shameful and totally unacceptable. Racism has no place in our country and we should all condem it unequivocally.

