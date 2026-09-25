Raghav Chadha Parineeti Chopra: परिणीति के नाम राघव का प्यार भरा पैगाम, तीसरी सालगिरह पर हुए भावुक

Raghav Chadha Parineeti Chopra: पॉलिटिशियन राघव चड्ढा ने बॉलीवुड एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा के साथ शादी के 3 साल पूरे होने पर सोशल मीडिया पर एक प्यारी सी विश भेजी. दोनों साथ में जो ज़िंदगी बना रहे हैं, उसके लिए शुक्रिया अदा करते हुए, राघव ने IG पर लवबर्ड्स के कुछ खास पलों का एक वीडियो मोंटाज अपलोड किया. उन्होंने फोटो-शेयरिंग ऐप पर लिखा,’तीन साल हो गए और मुझे अभी भी यकीन नहीं है कि मेरे पास यह बताने के लिए शब्द हैं कि तुम मेरे लिए कितनी मायने रखती हो. जो कुछ कह रहा है, क्योंकि मेरे पास आमतौर पर इनकी कमी नहीं होती (sic).’

भावुक हुए राघव चड्ढा

उन्होंने आगे कहा ‘उस पहले ब्रेकफास्ट से लेकर अब तक, तुमने किसी तरह ज़िंदगी के हर वर्जन को ज़्यादा गर्मजोशी भरा, भरा-पूरा और घर जैसा महसूस कराया है. खासकर, इस पिछले साल ने हमें बहुत कुछ दिया है, और किसी तरह मुझे उस ज़िंदगी के लिए और भी शुक्रगुजार बना दिया है जिसे हम साथ में बना रहे हैं. हैप्पी एनिवर्सरी @parineetichopra (sic),’.

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मैं बहुत लकी महसूस करता हूँ-राघव चड्ढा

राघव ने पोस्ट खत्म करते हुए कहा, “मैं बहुत लकी महसूस करता हूँ कि मुझे तुम्हारे साथ ज़िंदगी बिताने का मौका मिला.” परिणीति की माँ और राघव की सास, रीना चोपड़ा ने कमेंट सेक्शन में कपल को विश करते हुए कहा, “आह!! लव यू बोथ! हैप्पी एनिवर्सरी”. परिणीति और राघव ने 24 सितंबर, 2023 को उदयपुर में एक प्राइवेट सेरेमनी में शादी की. कपल 19 अक्टूबर, 2025 को पेरेंट बने, जब उनके बेटे नीर का जन्म हुआ. ये दोनों अक्सर सोशल मीडिया पर एक-दूसरे को सपोर्ट करते हुए देखे जाते हैं.