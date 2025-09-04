Home > मनोरंजन > न्यूड सीन से पहले 22 साल बड़े एक्टर की पत्नी से ‘डर’ गई थी यह एक्ट्रेस! पति की नहीं थी चिंता

Radhika Apte Movies: एक फिल्म में 22 साल बड़े एक्टर के साथ न्यूड और बोल्ड सीन देने से पहले बॉलीवुड एक्ट्रेस के मन में डर बैठ गया था। लेकिन, यह डर फैमिली या पार्टनर का नहीं बल्कि एक्टर की पत्नी को लेकर था।

Published By: Prachi Tandon
Published: September 4, 2025 17:11:41 IST

Radhika Apte Films: बॉलीवुड की फेमस एक्ट्रेस राधिका आप्टे किसी पहचान की मोहताज नहीं हैं। वह अपनी एक्टिंग स्किल्स और बेबाक अंदाज से किसी भी सीन में जान डाल देती हैं। फिर चाहे वह एक्शन हो या बोल्ड-इंटीमेट। आज यहां हम राधिका की एक ऐसी ही फिल्म का किस्सा लेकर आए हैं जिसमें उन्होंने भर-भरकर बोल्ड और न्यूड सीन दिए हैं। जी हां, यह फिल्म है पार्चड। इस फिल्म में राधिका ने एक्टर ही नहीं, बल्कि एक एक्ट्रेस के साथ भी बोल्ड सीन फिल्माए हैं। 

पार्चड फिल्म साल 2015 में रिलीज हुई थी। ऐसे तो यह फिल्म सामाजिक संदेश देती है लेकिन इसमें भर-भरकर इंटीमेट और न्यूड सीन देखने को मिलते हैं। 

22 साल बड़े एक्टर के साथ राधिका ने किया था इंटीमेट सीन शूट! 

पार्चड फिल्म में राधिका आप्टे के साथ आदिल हुसैन लीड रोल में थे। आदिल हुसैन और राधिका की उम्र में करीब 22 साल का अंतर है। ऐसे में जब फिल्म बन रही थी और स्क्रिप्ट के मुताबिक राधिका और आदिल के न्यूड सीन्स शूट होने थे, जिसे लेकर राधिका खूब परेशान हो गई थीं। सीन्स को कंफर्टेबल बनाने के लिए राधिका और आदिल ने कई घंटों तक बातचीत भी की थी जिसकी वजह से बाद में कोई परेशानी न आए।

राधिका को अपने पति की नहीं, आदिल की पत्नी की थी चिंता!

ई-टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक, जब आदिल हुसैन से पार्चड और राधिका आप्टे के साथ बोल्ड इंटीमेट सीन्स को लेकर सवाल किया गया था तो उनका कहना था कि उन्होंने एक्ट्रेस के साथ पहले ही डिस्कशन कर लिया था। 

आदिल का कहना था कि फिल्म की कहानी ऐसी थी कि पूरी तरह से न्यूड होना था और उन्हें इससे कोई परेशानी नहीं थी। इतना ही नहीं, उनकी पत्नी को भी इससे कोई आपत्ति नहीं थी। लेकिन, वह जानना चाहते थे कि राधिका कंफर्टेबल है या नहीं। तब उन्होंने राधिका आप्टे से पूछा था कि इस सीन पर उनके बॉयफ्रेंड क्या सोचेंगे?

जवाब में राधिका ने बताया था कि वह शादीशुदा हैं। फिर राधिका ने आगे से पूछा था कि उनकी पत्नी क्या सोचेंगी? सवाल पर आदिल का कहना था कि उनकी पत्नी को इससे कोई परेशानी नहीं है। फिर आपस में बातचीत करने के बाद दोनों ही एक्टर्स ने सीन को आसानी से कर लिया था।

न्यूड सीन से पहले इस वजह से परेशान थीं राधिका आप्टे

हालांकि, राधिका आप्टे ने इंटरव्यू में बताया था कि वह न्यूड सीन से पहले बहुत परेशान हो गई थीं। लेकिन, उन्हें पार्टनर या किसी दूसरे की चिंता नहीं थी। बल्कि, वह अपने बॉडी इमेज इश्यूज को लेकर सोच रही थीं।

