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Radhika Apte News: जब फिल्म की शूटिंग के दौरान राधिका आप्टे के पैरों को को-स्टार ने… अभिनेत्री जड़ दिया था थप्पड़

Radhika Apte News: अभिनेत्री राधिका आप्टे ने एक इंटरव्यू में सनसनीखेज खुलासा किया. उन्होंने बताया कि एक तमिल फिल्म की शूटिंग के दौरान एक को-स्टार ने शूटिंग के दौरान उनके पैरों को गुदगुदाना शुरू कर दिया.

By: Hasnain Alam | Published: September 7, 2026 1:45:09 AM IST

राधिका आप्टे
राधिका आप्टे


Radhika Apte News: बॉलीवुड में कास्टिंग काउच सहित गलत व्यवहार की बातें सामने आती रहती हैं. अभिनेत्री राधिका आप्टे ने भी एक ऐसा ही किस्सा बताया, जब उन्होंने शूटिंग के दौरान अपने को-स्टार की हरकत पर उसे थप्पड़ जड़ दिया था. उन्होंने इसका खुलासा एक इंटरव्यू में किया. उन्होंने बताया कि एक तमिल फिल्म की शूटिंग के दौरान एक को-स्टार ने शूटिंग के दौरान उनके पैरों को गुदगुदाना शुरू कर दिया. वह उस अभिनेता को ठीक से जानती भी नहीं थीं. उन्हें यह हरकत बिल्कुल पसंद नहीं आई और उन्होंने तुरंत उसे थप्पड़ मार दिया.

गौरतलब है कि राधिका आप्टे उन अभिनेत्रियों में गिनी जाती हैं, जिन्होंने बिना किसी बड़े फिल्मी परिवार से आए अपनी अलग पहचान बनाई है. उन्होंने ग्लैमर से ज्यादा अपनी एक्टिंग और अलग तरह की कहानियों को महत्व दिया. आज वह हिंदी के साथ-साथ मराठी, बंगाली, तमिल, तेलुगु और मलयालम फिल्मों में भी काम कर रही हैं.

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महाराष्ट्र के पुणे में हुआ था राधिका आप्टे का जन्म

बता दें कि राधिका आप्टे का जन्म 7 सितंबर 1985 को महाराष्ट्र के पुणे में हुआ. बचपन से ही उनका झुकाव कला की तरफ था. उन्होंने करीब आठ साल तक कथक सीखा और इसी दौरान थिएटर से भी जुड़ गईं. थिएटर में उन्होंने अभिनय की बारीकियां सीखीं.

फिल्मों में राधिका की शुरुआत साल 2005 में फिल्म ‘वाह! लाइफ हो तो ऐसी!’ से हुई. इसके बाद उन्होंने छोटे-बड़े कई किरदार किए. साल 2009 की बंगाली फिल्म ‘अंतहीन’ में उन्हें अहम भूमिका मिली. इसके बाद ‘रक्त चरित्र,’ ‘शोर इन द सिटी,’ और तमिल फिल्म ‘धोनी’ जैसी फिल्मों के जरिए उन्होंने अलग-अलग भाषाओं के सिनेमा में काम किया.

शुरुआत में उन्हें बहुत बड़े मौके नहीं मिले, लेकिन उन्होंने हर भूमिका को गंभीरता से निभाया और धीरे-धीरे अपनी जगह मजबूत करती गईं. साल 2015 राधिका के करियर के लिए बेहद खास रहा. ‘बदलापुर’ और ‘हंटरर’ जैसी फिल्मों में उनके काम को पसंद किया गया. इसके बाद ‘मांझी: द माउंटेन मैन’, ‘फोबिया’ और ‘पार्च्ड’ जैसी फिल्मों में शानदार किरदार निभाए.

‘पार्च्ड’ के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार भी मिला

‘पार्च्ड’ में उनके काम के लिए उन्हें इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ लॉस एंजेलिस में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार भी मिला. इसके बाद राधिका ने डिजिटल दुनिया में भी अपनी मजबूत पहचान बनाई. साल 2018 में वह ‘लस्ट स्टोरीज’, ‘सेक्रेड गेम्स’ और ‘घोल’ जैसे चर्चित प्रोजेक्ट्स का हिस्सा बनीं.

‘लस्ट स्टोरीज’ में उनके अभिनय को इंटरनेशनल एमी अवॉर्ड्स में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री की श्रेणी में नामांकन मिला. वह इस नामांकन तक पहुंचने वाली पहली भारतीय अभिनेत्री बनीं. इसके अलावा ‘रात अकेली है’, ‘मोनिका, ओ माई डार्लिंग’ और दूसरी फिल्मों में भी उन्होंने अलग तरह के किरदार निभाए.

राधिका आप्टे को ‘पार्च्ड’ के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीतने के अलावा उन्हें ‘मांझी: द माउंटेन मैन’, ‘लस्ट स्टोरीज’, ‘अंधाधुन’ और दूसरी फिल्मों के लिए भी पुरस्कारों में नामांकन मिला. 2017 में ‘मैडली’ के लिए ट्रिबेका फिल्म फेस्टिवल में उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का सम्मान मिला. हाल के वर्षों में वह ‘सिस्टर मिडनाइट’ फिल्म, जिसने कान फिल्म फेस्टिवल में जगह बनाई और ‘साली मोहब्बत’ जैसे प्रोजेक्ट्स में भी नजर आईं.

Tags: entertainment newsRadhika Apte
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