Home > मनोरंजन > एक्ट्रेस की मां के हाथ लगी थी उनकी वो वाली वीडियो! जब Radhika Apte की लीक हुई थी इंटिमेट क्लिप; बोलीं- ‘छिपाने के लिए कुछ नहीं’

एक्ट्रेस की मां के हाथ लगी थी उनकी वो वाली वीडियो! जब Radhika Apte की लीक हुई थी इंटिमेट क्लिप; बोलीं- ‘छिपाने के लिए कुछ नहीं’

Radhika Apte Leaked Video: राधिका आप्टे आज बॉलीवुड की सबसे टैलेंटेड एक्ट्रेस में से एक हैं. उन्होंने अंधाधुन, रात अकेली है, सेक्रेड गेम्स और लस्ट स्टोरीज़ फ्रैंचाइज़ी जैसे प्रोजेक्ट्स के ज़रिए हिंदी फ़िल्म इंडस्ट्री में अपनी पहचान बनाई है.

By: Heena Khan | Published: October 1, 2026 1:56:24 PM IST

जब राधिका आप्टे का चार दिनों तक घर से निकलना हो गया था मुश्किल
जब राधिका आप्टे का चार दिनों तक घर से निकलना हो गया था मुश्किल


Radhika Apte Leaked Video: राधिका आप्टे आज बॉलीवुड की सबसे टैलेंटेड एक्ट्रेस में से एक हैं. उन्होंने अंधाधुन, रात अकेली है, सेक्रेड गेम्स और लस्ट स्टोरीज़ फ्रैंचाइज़ी जैसे प्रोजेक्ट्स के ज़रिए हिंदी फ़िल्म इंडस्ट्री में अपनी पहचान बनाई है. 41 साल की एक्ट्रेस को उनके काम के लिए तारीफ़ मिली, लेकिन उनके विवादों के लिए उनकी बुराई भी हुई. एक बार उनकी काफी जांच हुई थी जब उनकी फिल्म पार्च्ड का एक इंटिमेट क्लिप उनकी मंज़ूरी के बिना ऑनलाइन लीक हो गया था. हाल ही में, 2015 के विवाद के एक दशक से ज़्यादा समय बाद, राधिका ने इस घटना के इमोशनल असर के बारे में खुलकर बात की. उन्होंने बताया कि उनके लिए घर से बाहर निकलना भी मुश्किल हो गया था. उनकी चिंता तब और बढ़ गई जब उनकी माँ को किसी से वीडियो क्लिप मिली और उन्होंने एक्ट्रेस को इसके बारे में बताया.

राधिका की मां को मिली थी उनकी लीक वीडियो 

साथ ही आपकी जानकारी के लिए बता दें कि राधिका आप्टे तब काफी चर्चा में आईं जब लीना यादव की शॉर्ट फिल्म पार्च्ड से उनका एक इंटिमेट सीन ऑनलाइन लीक हो गया. इतना ही नहीं वो सीन जिसमें वो और उनके को-स्टार आदिल हुसैन थे, WhatsApp और सोशल मीडिया पर खूब फैला. खास बात यह है कि क्लिप को एक्ट्रेस की सहमति के बिना ऑनलाइन शेयर किया गया था. उन्हें बिल्कुल भी पता नहीं था कि वीडियो पूरे इंटरनेट पर है और उनकी माँ जयश्री चारुदत्त आप्टे तक भी पहुँच गया है.

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राधिका ने 2018 में सेलिब्रिटी स्टाइलिस्ट अनाइता श्रॉफ अदजानिया के टॉक शो फीट अप विद द स्टार्स में अपनी मौजूदगी के दौरान भी यही बात याद की. उन्होंने कहा कि किसी ने उनकी लीक हुई क्लिप उनकी माँ को भेजी, जिन्होंने फिर उन्हें इसके बारे में बताया. लस्ट स्टोरीज़ 3 स्टार को इस विवाद के बारे में तब पता चला जब उनकी माँ ने उन्हें इसके बारे में बताया. 

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‘मैंने सबसे पहले इसके बारे में अपनी माँ से सुना’

राधिका आप्टे को दूसरी बार इसके बारे में अपने ड्राइवर से पता चला. तीन साल बाद 2015 की घटना पर बात करते हुए, उन्होंने कहा कि तब उनके लिए इस पर हंसना और मज़ाक करना आसान था. उन्होंने आगे कहा कि उनके परिवार पर ऐसी चीज़ों का कोई असर नहीं पड़ता है, और वो अपनी लीक हुई क्लिप्स को लेकर भी स्ट्रेस नहीं लेती हैं. वो उस कॉन्ट्रोवर्सी से आगे बढ़ चुकी थीं, और अब उन्हें कुछ भी छिपाने की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि सब कुछ पहले ही सबके सामने आ चुका था. “अब, छिपाने के लिए कुछ भी नहीं है; मैं कुछ भी कर सकती हूँ, और लोग इसे न्यूज़ नहीं बना पाएंगे.”

Tags: leaked videoRadhika Apte
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