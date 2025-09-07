जब लीक हुआ इस एक्ट्रेस का न्यूड वीडियो, कई दिन तक घर से नहीं निकली, अगली फिल्म में फिर…

Radhika Apte Nude Video: बॉलीवुड एक्ट्रेस राधिका आप्टे (Radhika Apte) आज अपना 40वां जन्मदिन मना रही हैं। राधिका अपनी बोल्ड इमेज के कारण भी जानी जाती हैं। फिल्मों के लिए किसी भी हद तक जाना ही उनकी खासियत है। अपने रोल्स के प्रति राधिका इतनी जुनूनी हैं कि उन्होंने फिल्मों में न्यूड सीन्स देने में भी परहेज नहीं किया। आज हम उनके एक न्यूड वीडियो की बात करेंगे जिसने लीक होते ही राधिका की नींदें उड़ा दी थीं।

चार दिन तक घर में बंद रहीं राधिका

आपको बता दें कि यह न्यूड क्लिप फिल्म क्लीन शेव की शूटिंग के दौरान की थी। किसी ने शूटिंग के दौरान इसे लीक कर दिया था और यह इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो गई थी। इस न्यूड क्लिप के सामने आते ही हंगामा मच गया था। राधिका को हर तरफ से ट्रोल किया जाने लगा था जिससे वो काफी परेशान हो गई थीं। राधिका ने एक इंटरव्यू में इस बारे में बात करते हुए कहा था, मैं चार दिन तक अपने घर से बाहर नहीं निकल सकी। इस वजह से नहीं कि मेरे लिए मीडिया में क्या छापा जा रहा है बल्कि इसलिए क्योंकि मेरे ड्राइवर, वॉचमैन और मेरे स्टाइलिस्ट के ड्राइवर ने मुझे न्यूड क्लिप में पहचान लिया था।

राधिका को भले ही इस न्यूड क्लिप के लीक होने से परेशान होना पड़ा लेकिन इसके कारण उन्होंने बोल्ड सीन्स से कोई परहेज नहीं किया। फिल्म पार्च्ड और सिस्टर मिडनाईट में भी उन्होंने जमकर बोल्ड सीन्स दिए।

राधिका अपने एक्टिंग करियर में हमेशा बेबाक रही हैं। उन्होंने कास्टिंग काउच जैसे मुद्दों पर भी खुलकर बात की है। राधिका ने एक इंटरव्यू में बताया था कि एक साउथ एक्टर ने उनके साथ फ्लर्ट करने की कोशिश की थी लेकिन इसमें सफल नहीं हो पाया था। राधिका ने उस एक्टर से रूड बिहेव किया था जिससे वो चिढ़ गया था और उनसे लड़ाई भी की थी। इसके अलावा एक फिल्म में काम दिलाने के एवज में उन्हें मेकर्स के साथ सोने का ऑफर भी दिया था लेकिन उन्होंने इससे साफ इंकार कर दिया था।

राधिका का एक्टिंग करियर

राधिका के एक्टिंग करियर की बात करें तो उन्होंने हिंदी, तेलुगु, बंगाली और इंग्लिश फिल्मों में भी काम किया है। राधिका का करियर वेबसीरीज सेक्रेड गेम्स के कारण खूब चमका था और उन्हें लोगों ने नेटफ्लिक्स गर्ल का टैग दिया था। इसके बाद राधिका ने रात अकेली है, घौल जैसी सीरीज में भी काम किया है। उनकी पिछली हिंदी फिल्म विक्रम वेधा थी जिसमें ऋतिक रोशन और सैफ अली खान भी नजर आए थे।