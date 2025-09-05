Home > मनोरंजन > बॉलीवुड > रेड कारपेट पर इन हसीनाओं ने मचाया कोहराम, एक ने दिखाया क्लीवेज तो दूसरी ने पार कर दी हदें

नेहा शर्मा और आयशा शर्मा ने मुंबई में हुए GQ Best Dressed इवेंट में अपने बोल्ड ब्लैक लुक से रेड कार्पेट पर जलवा बिखेरा। देखें उनकी ग्लैमरस तस्वीरें...

Published By: Kavita Rajput
Published: September 5, 2025 10:05:04 IST

Neha Sharma Ayesha Sharma Bold Video: मुंबई में हाल ही में हुए GQ Best Dressed इवेंट में बॉलीवुड के कई सितारे ग्लैमरस लुक में नजर आए। रेड कारपेट पर इन सेलेब्स के एक से बढ़कर एक बोल्ड लुक्स देखने को मिले। इनमें नेहा शर्मा और आयशा शर्मा का नाम भी शामिल है। ग्लैमरस सिस्टर्स ने अपने हॉट और स्टाइलिश लुक से रेड कार्पेट पर आग लगा दी। अपनी डेयरिंग फैशन चॉइस के लिए मशहूर शर्मा सिस्टर्स ने एक बार फिर साबित कर दिया कि स्टाइल के मामले में उनका कोई मुकाबला नहीं है। नेहा ने जहां अपना क्लीवेज और मिडरीफ दिखाने में परहेज नहीं किया, वहीं आयशा ने तो हदें पार करते हुए ऐसा ऑउटफिट पहना जिसमें उनके इनरवियर तक दिख रहे थे और कई बार वो उन्हें एडजस्ट करते हुए भी नजर आईं।

जंपसूट लुक में छा गईं नेहा

नेहा शर्मा हमेशा से फैशनेबल लुक्स के लिए जानी जाती हैं। रेड कारपेट पर उन्होंने ब्लैक कटआउट जंपसूट पहनकर सबका ध्यान खींच लिया। इस जंपसूट ने उनकी टोंड मिडरिफ को फ्लॉन्ट किया। मेटैलिक डिटेलिंग ने ड्रेस को और भी खास बना दिया। नेहा ने इसे एक ओवरसाइज़ ब्लैक ब्लेज़र के साथ कैरी किया, जिसे उन्होंने शोल्डर पर डाला था।

View this post on Instagram

A post shared by Viral Bhayani (@viralbhayani)

उनका हेयरस्टाइल सॉफ्ट वेव्स में था, जो चेहरे पर काफी सूट कर रहा था। मिनिमल एक्सेसरीज़, न्यूड लिप्स और स्मोकी आई मेकअप के साथ नेहा ने अपने पूरे लुक को कंप्लीट जिससे उनका लुक और ज्यादा ग्लैमरस लगने लगा।

आयशा शर्मा का हॉट अवतार

नेहा की तरह ही आयशा शर्मा भी रेड कार्पेट पर बेहद बोल्ड लुक में नजर आईं। उन्होंने ब्लैक ब्रालेट और कटआउट डिज़ाइन वाली स्लिट स्कर्ट पहनी थी। यह ड्रेस उनके टोंड फिगर को हाईलाइट कर रही थी। स्ट्रेट, सेंटर-पार्टेड हेयरस्टाइल के साथ उनका पूरा लुक बेहद हॉट दिख रहा था।

करियर में पिछड़ गईं नेहा और आयशा

दोनों ही बहनों का फ़िल्मी करियर अब तक कोई खास मुकाम तक नहीं पहुंचा है। इनकी गिनी-चुनी फिल्में रिलीज हुई हैं लेकिन ज्यादातर फ्लॉप ही साबित हुई हैं। नेहा शर्मा ने 2010 में फिल्म क्रूक से बॉलीवुड डेब्यू किया और क्या सुपर कूल हैं हम, तुम बिन 2 और यंगिस्तान जैसी फिल्मों में नजर आईं। वे वेब सीरीज़ Illegal में भी नजर आ चुकी हैं। वहीं, आयशा ने 2018 में ‘सत्यमेव जयते’ से फिल्मी करियर शुरू किया। फिल्मों से पहले वे मॉडलिंग इंडस्ट्री में हाथ आजमा चुकी हैं और कई मैगज़ीन कवर पर आ चुकी हैं। 

