Huma Qureshi Rachit Singh Love Story: कौन हैं रचित सिंह, क्या उन्होंने कर ली एक्ट्रेस हुमा कुरैशी से शादी; क्यों आए चर्चा में

Huma Qureshi Rachit Singh Love Story: रचित सिंह और बॉलीवुड एक्ट्रेस हुमा कुरैशी अक्सर अपने कथित रिश्ते को लेकर चर्चा में रहते हैं. यहां तक कि वर्ष 2025 ऐसी खबरें आई थीं कि रचित सिंह और हुमा कुरैशी ने सगाई कर ली है.इसमें रोचक बात यह है कि दोनों में किसी ने भी इन अफवाहों की आधिकारिक पुष्टि नहीं की. इस बीच हाल ही में हुमा कुरैशी की फिल्म ‘बेबी डू डाई डू’ का टीज़र रिलीज़ हुआ तो रचित सिंह एक बार फिर चर्चा में हैं. हुमा के साथ-साथ रिलीज टीजर में इस आने वाली मिस्ट्री थ्रिलर फिल्म में रचित के किरदार ‘सिद्धू’ की छोटी, लेकिन दिलचस्प झलकियां भी दिखाई गई हैं. ऐसे में उनके लुक ने दर्शकों के बीच तुरंत उत्सुकता जगा दी है. पिछले दिनों एक खबर आई कि हुमा और रचित ने एक निजी समारोह में सगाई कर ली है. रिपोर्ट्स के अनुसार, यह कपल अपने रिश्ते को एक कदम आगे ले जाने और शादी करने की योजना बना रहा है.

आखिर रचित सिंह है कौन?

हुमा कुरैशी के साथ लगातार चर्चा में बने रहने वाले रचित सिंह दरअसल एक एक्टिंग कोच हैं. रचित की बात करें तो वह कथित तौर पर आलिया भट्ट, रणवीर सिंह, वरुण धवन, विक्की कौशल, अनुष्का शर्मा और सैफ अली खान जैसे कई कलाकारों के साथ काम कर चुके हैं.

कहां के रहने वाले हैं रचित?

उत्तर प्रदेश के वाराणसी में जन्मे रचित सिंह की शुरुआती पढ़ाई लिखाई यहीं से हुई है. अपने शुरुआती साल रचित ने वाराणसी में ही बिताए हैं. वर्ष 2012 में बेहतर करियर के लिहाज से नई दिल्ली चले आए. यहां पर उन्होंने कुछ समय के लिए मॉडलिंग की दुनिया में हाथ आजमाया. इस दौरान रैंप मॉडल के तौर पर काम किया. वर्ष 2016 में रचित मायानगरी मुंबई चले गए.

क्या है प्रोफेशन

रचित सिंह ने मुंबई में अभिनेताओं के लिए ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म ‘आर्टिस्ट कलेक्टिव’ (Artist Collective) को स्थापित करने में मोंगिया के साथ मिलकर काम किया. उन्होंने इस पहल के तहत कई कलाकारों को ट्रेनिंग दी और कई फिल्म वर्कशॉप में भी हिस्सा लिया. रचित अक्सर मोंगिया को अपना मेंटर और करीबी दोस्त बताते हैं. रचित ने अपना खुद का वेंचर, RSW (रचित सिंह वर्कशॉप) शुरू करके एक स्वतंत्र एक्टिंग कोच के तौर पर अपनी पहचान बनाई है. इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए रचित ने फिल्म इंडस्ट्री के कई जाने-माने नामों के साथ 100 से ज़्यादा एक्टिंग वर्कशॉप आयोजित की हैं.

एक्टिंग भी कर चुके हैं रचित सिंह

कोचिंग के अलावा रचित ने कई प्रोजेक्ट्स में एक्टिंग भी की है। उन्होंने डिज़्नी+ हॉटस्टार पर रवीना टंडन की सीरीज़ ‘कर्मा कॉलिंग’ (Karmma Calling) से OTT पर एक्टिंग की शुरुआत की. इसमें उन्होंने वेदांत का किरदार निभाया था. उन्हें आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदाना की फ़िल्म ‘थम्मा’ में भी देखा गया था, इसमें उन्होंने ‘वीरन’ का किरदार निभाया था और अपनी दमदार और गंभीर स्क्रीन प्रेज़ेंस से दर्शकों को प्रभावित किया था.

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‘बेबी डू डाई डू’ में रचित सिंह का किरदार

रचित सिंह अब ‘बेबी डू डाई डू’ के साथ एक बिल्कुल अलग तरह के किरदार में नज़र आने वाले हैं. इसमें वे ‘सिद्धू’ का रोल निभा रहे हैं, जो एक शांत और सौम्य स्वभाव का व्यक्ति है—और यह ‘थम्मा’ में उनके पिछले किरदार से बिल्कुल अलग है.

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