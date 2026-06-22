Home > क्राइम > क्या था 1978 का खौफनाक ‘रंगा-बिल्ला’ कांड? 48 साल बाद फिर जिंदा हुआ गीता-संजय का दर्दनाक किस्सा, ‘राख’ बनकर लौटी कहानी

क्या था 1978 का खौफनाक ‘रंगा-बिल्ला’ कांड? 48 साल बाद फिर जिंदा हुआ गीता-संजय का दर्दनाक किस्सा, ‘राख’ बनकर लौटी कहानी

Ranga Billa Case: अली फजल, सोनाली बेंद्रे, आमिर बशीर और राकेश बेदी स्टारिंग वेब सीरीज राख 12 जून को OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज हुई  है. यह  सीरीज 1978 के बदनाम रंगा-बिल्ला केस से इंस्पायर्ड है, जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था.

By: Shristi S | Published: June 22, 2026 7:18:34 PM IST

क्या था 1978 का खौफनाक 'रंगा-बिल्ला' कांड? जिसपर बनी राख वेब सीरीज
क्या था 1978 का खौफनाक 'रंगा-बिल्ला' कांड? जिसपर बनी राख वेब सीरीज


1978 Ranga Billa Case: अली फजल, सोनाली बेंद्रे, आमिर बशीर और राकेश बेदी स्टारिंग वेब सीरीज राख 12 जून को OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज हुई  है. कुल 8 एपिसोड की यह सीरीज इन दिनों काफी चर्चा का विषय बनी हुई है और हो भी क्यों ना आखिर यह  सीरीज 1978 के बदनाम रंगा-बिल्ला केस से इंस्पायर्ड है, जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था.

दो मासूम भाई-बहनों, गीता चोपड़ा और संजय चोपड़ा की किडनैपिंग, टॉर्चर और मर्डर ने उस समय लॉ एंड ऑर्डर, चाइल्ड सेफ्टी और पुलिसिंग पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए थे. लगभग 48 साल बाद, राख ने इस केस को फिर से लाइमलाइट में ला दिया है और पूरे देश में इस पर बहस छेड़ दी है. यह वेब सीरीज सवाल उठाती है कि देश के सबसे बदनाम क्राइम में से एक को अंजाम देने वाले रंगा और बिल्ला कौन थे.

You Might Be Interested In

रंगा और बिल्ला कौन थे?

रंगा का असली नाम कुलजीत सिंह था, और बिल्ला का असली नाम जसबीर सिंह था. दोनों पंजाब से थे और छोटे-मोटे क्राइम में शामिल थे. शुरुआत में चोरी और दूसरे क्रिमिनल कामों में शामिल होने के बाद, वे किडनैपिंग और एक्सटॉर्शन करने लगे. धीरे-धीरे उनकी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ बढ़ती गईं और 1978 में उन्होंने एक ऐसा जुर्म किया जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया.

1978 में गीता और संजय की किडनैपिंग

26 अगस्त, 1978 की शाम को, 16 साल की गीता चोपड़ा और उसका 14 साल का भाई संजय चोपड़ा घर से निकले. गीता को पार्लियामेंट स्ट्रीट पर ऑल इंडिया रेडियो पर एक युववाणी प्रोग्राम में हिस्सा लेना था. भाई-बहन लिफ्ट लेने ही वाले थे कि रंगा और बिल्ला ने उन्हें अपनी कार में बिठा लिया. थोड़ी देर बाद, बच्चों को पता चला कि उन्हें किडनैप कर लिया गया है.

किडनैपिंग के दौरान, गीता और संजय ने क्रिमिनल्स से छूटने की कोशिश की लेकिन नाकाम रहे. फिर क्रिमिनल्स बच्चों को दिल्ली के एक सुनसान इलाके में ले गए. वहां, उन्होंने पहले संजय का मर्डर किया, फिर गीता के साथ रेप किया और फिर बेरहमी से उसका मर्डर कर दिया. दो दिन बाद उनकी बॉडीज़ मिलीं, जिससे पूरे देश में गुस्सा फैल गया.

पूरे देश में रंगा और बिल्ला के खिलाफ गुस्सा फूट पड़ा

इस घटना ने लोगों को चौंका दिया. पूरे देश में प्रोटेस्ट शुरू हो गए. मामला इतना गंभीर हो गया कि उस समय के प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई भी पीड़ित परिवार से मिलने गए. पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट से पता चला कि दोनों बच्चों को बुरी तरह पीटा गया था. संजय के शरीर पर कई घाव थे, जबकि गीता के शरीर पर भी बुरी तरह पिटाई के निशान थे.

रंग और बिल्ला कैसे पकड़े गए?

घटना के बाद, दोनों आरोपी दिल्ली से भाग गए, पहले मुंबई और फिर आगरा. दिल्ली लौटते समय, वे गलती से कालका मेल ट्रेन में चढ़ गए, जो आर्मी के जवानों के लिए रिज़र्व डिब्बा था. वहां मौजूद सैनिकों को शक हुआ. जब उनसे उनके पहचान पत्र मांगे गए, तो वे घबरा गए. दिल्ली पहुंचने पर सैनिकों ने उन्हें पुलिस के हवाले कर दिया. मामले की सुनवाई के बाद, कोर्ट ने उन्हें दोषी ठहराया और मौत की सज़ा सुनाई. हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने भी सज़ा बरकरार रखी. बाद में, राष्ट्रपति के पास उनकी दया याचिका भी खारिज कर दी गई.

मौत की सज़ा सुनाए जाने के बाद, रंगा और बिल्ला को तिहाड़ जेल में रखा गया था. बताया जाता है कि फांसी वाले दिन आखिरी औपचारिकताएं पूरी की गईं. जेल अधिकारियों के अनुसार, रंगा शांत था, जबकि बिल्ला घबराया हुआ था. दोनों को 31 जनवरी 1982 को तय समय पर फांसी दे दी गई, जिसके बाद इन दोनो दरिंदों का खौफनाक अंत हुआ और मासूमों को इंसाफ मिला.

Tags: ali fazalcrimedelhiranga billa hanging story
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

कमजोरी दूर करने के लिए कौन से फल खाएं?

June 22, 2026

गर्मियों में ड्राई स्किन से कैसे बचें?

June 22, 2026

लापता लेडीज की फूल कुमारी का संघर्ष

June 22, 2026

ग्लोइंग स्किन के लिए मैजिकल डाइट प्लान!

June 22, 2026

कौन-सी दाल, किस काम के लिए बेहतर है?

June 22, 2026

कौन हैं चेतना पांडे?

June 22, 2026
क्या था 1978 का खौफनाक ‘रंगा-बिल्ला’ कांड? 48 साल बाद फिर जिंदा हुआ गीता-संजय का दर्दनाक किस्सा, ‘राख’ बनकर लौटी कहानी

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

क्या था 1978 का खौफनाक ‘रंगा-बिल्ला’ कांड? 48 साल बाद फिर जिंदा हुआ गीता-संजय का दर्दनाक किस्सा, ‘राख’ बनकर लौटी कहानी
क्या था 1978 का खौफनाक ‘रंगा-बिल्ला’ कांड? 48 साल बाद फिर जिंदा हुआ गीता-संजय का दर्दनाक किस्सा, ‘राख’ बनकर लौटी कहानी
क्या था 1978 का खौफनाक ‘रंगा-बिल्ला’ कांड? 48 साल बाद फिर जिंदा हुआ गीता-संजय का दर्दनाक किस्सा, ‘राख’ बनकर लौटी कहानी
क्या था 1978 का खौफनाक ‘रंगा-बिल्ला’ कांड? 48 साल बाद फिर जिंदा हुआ गीता-संजय का दर्दनाक किस्सा, ‘राख’ बनकर लौटी कहानी