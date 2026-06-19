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Raakh Series: ‘राख’ के विलेन आकाश मखीजा की जान को है खतरा, एक्टर को मिल रही धमकियां, इंटरव्यू में किया खुलासा

‘राख’ वेब सीरीज में विलेन का किरदार निभाने वाले आकाश मखीजा के लिए एक नयी मुसीबत खड़ी हो गयी है. जहां एक तरफ उन्हें अच्छी एक्टिंग के लिए खूब तारीफ मिल रही है, वहीं दूसरी तरफ उन्हें जान से मारने की धमकियां भी मिल रही हैं.

By: Shivangi Shukla | Published: June 19, 2026 6:52:05 PM IST

आकाश मखीजा
आकाश मखीजा


Raakh Series: आकाश मखीजा इन दिनों अपनी वेब सीरीज ‘राख’ को लेकर सुर्ख़ियों में हैं. इस सीरीज में उन्होंने एक खतरनाक विलेन ‘बाबू’ का किरदार निभाया है. 

सीरीज में उनकी एक्टिंग इतनी लाजवाब है कि लोग उन्हें असल जिंदगी में भी विलेन ही समझने वाले हैं. हाल ही में उन्होंने इस सीरीज से मिली सफलता के डरावने पहलू के बारे में चौंकाने वाला खुलासा किया है.

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इंस्टाग्राम पर मिलती हैं धमकियां 

हाल ही में एक इंटरव्यू में आकाश मखीजा ने बताया कि लोगों का सीरीज को लेकर लोगों में रिएक्शन इतना ज्यादा तेज है कि उनके इंस्टाग्राम डीएम में अजीबोगरीब मैसेज आ रहे हैं. उन्होंने कहा, “जब मैं खुद को स्क्रीन पर देखता हूं, तो अपने काम को लेकर काफी क्रिटिकल रहता हूं. मैं खुद को जज नहीं कर पाता. मेरे लिए सबसे बड़ी बात है कि दर्शक मेरे काम को कैसे देखते हैं. लेकिन जब भी मैं अपना इंस्टाग्राम डीएम खोलता हूं, तो लोग मुझे मारने की बात करते हैं.’

सफलता की निशानी है बाबू का किरदार

आकाश ने कहना है कि इन मैसेज से साफ पता चलता है कि दर्शक उनके किरदार से कितनी नफरत कर रहे हैं, और यही उनके लिए एक तरह से सफलता की निशानी भी है.” उन्होंने कहा, ‘डेथ थ्रेट्स में क्या-क्या लिखा होता है, ये भी समझ नहीं आता. लेकिन इससे ये जरूर पता चलता है कि लोगों ने ‘बाबू’ के किरदार को पूरी तरह स्वीकार कर लिया है. वो इस समय देश का सबसे नफरत किया जाने वाला किरदार बन गया है.’

आकाश के किरदार को लेकर उनकी मां का रिएक्शन  

आकाश ने सीरीज से जुड़ा एक दिलचस्प किस्सा शेयर किया. उन्होंने बताया कि जब सीरीज में अली फजल का किरदार जयप्रकाश उन्हें पीट रहा था, तो दर्शक खुशी मना रहे थे. यहां तक कि उनकी अपनी मां भी उन्हें पिटते हुए देखकर खुश हो रही थीं, लेकिन साथ ही साथ वो बहुत ज्यादा इमोशनल भी हो रही थीं. आकाश ने हंसते हुए कहा, “ये मां की ममता है.”

बता दें कि वेब सीरीज ‘राख’ 1978 के कुख्यात रंगा-बिल्ला केस से प्रेरित है, जिसे भारत के सबसे खौफनाक अपराधों में गिना जाता है. इसमें अली फजल और सोनाली बेंद्रे अहम भूमिका में हैं. 

Tags: entertainmentweb series
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