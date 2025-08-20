जब एक वारदात ने हिला दी थी दिल्ली की नींव, अब उसी कहानी पर बनेगी थ्रिलर सीरीज, Ali Fazal की ‘Raakh’ इस दिन होगी रिलीज!

क्या आपने कभी सोचा है कि एक शहर की चहल-पहल के पीछे कितनी खौफनाक कहानियां दबी रह जाती हैं? ऐसी ही एक घटना अब परदे पर उतरने जा रही है, जिसे देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे।

‘पाताल लोक’ जैसे डार्क थ्रिलर देने वाले डायरेक्टर प्रोसित रॉय अपनी नई वेब सीरीज़ ‘राख’ लेकर आ रहे हैं। इस सीरीज में दमदार कलाकार अली फजल और सोनाली बेंद्रे पहली बार साथ नजर आएंगे। खास बात यह है कि यह सीरीज किसी काल्पनिक कहानी पर नहीं, बल्कि दिल्ली के सबसे चर्चित और सनसनीखेज रंगा-बिल्ला केस पर आधारित है।

1978 की घटना पर आधारित है सीरीज

साल 1978 में हुए इस केस ने पूरे देश को हिला दिया था। एक साधारण कार चोरी की योजना ने अचानक करवट बदली और मासूम बच्चों गीता और संजय चोपड़ा की जिंदगी बेरहमी से छीन ली गई। यह हत्या उस दौर में इंसाफ, कानून और बच्चों की सुरक्षा पर बड़े सवाल खड़े कर गई थी। हाल ही में अली फजल का फर्स्ट लुक सामने आया है जिसमें वो पुलिस की वर्दी में नजर आ रहे हैं। इस लुक ने फैंस को और भी एक्साइटेड कर दिया है

अब इसी अनकही दास्तान को आधुनिक अंदाज में स्क्रीन पर दिखाया जाएगा। मेकर्स का कहना है कि यह सीरीज सिर्फ अपराध तक सीमित नहीं होगी, बल्कि समाज के डर, गुस्से और बदलाव को भी सामने लाएगी। शूटिंग फिलहाल दिल्ली की असली गलियों और लोकेशन्स पर चल रही है, ताकि कहानी का असर और गहराई दर्शकों तक सीधा पहुंचे।

सोनाली बेंद्रे का कमबैक

अली फजल अपनी इंटेंस एक्टिंग के लिए जाने जाते हैं और सोनाली बेंद्रे का ये कमबैक फैंस के लिए किसी सरप्राइज से कम नहीं है। क्राइम, इमोशन और सस्पेंस का ऐसा मिक्सचर लंबे समय तक दर्शकों को बांधे रखेगा। तो तैयार हो जाइए एक ऐसी सीरीज के लिए जो सिर्फ मनोरंजन नहीं, बल्कि दिल्ली की उस सच्चाई का आईना भी बनेगी, जिससे शायद आप अब तक अनजान थे। हालांकि, अभी फिल्म की रिलीज डेट को लेकर कोई अनाउंसमेंट नहीं हुई। लेकिन, ये साफ है कि 2026 में फिल्म रिलीज हो जाएगी।