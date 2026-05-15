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जब रात 1:30 बजे अचानक दिलीप कुमार के घर पहुंचे राज कुमार, ‘जानी…’ बोल कही ऐसी बात, दंग रह गए ट्रेजेडी किंग

Raj Kumar Visited Dilip Kumar's House: 70 के दशक के जाने माने अभिनेता राज कुमार एक रात 1.30 बजे दिलीप कुमार के घर पहुंचे. और उनसे कुछ ऐसा कहा की अभिनेता सुन हैरान हो गए. जानिए पूरी बात.

By: Kamesh Dwivedi | Last Updated: May 15, 2026 5:21:04 PM IST

राज कुमार और दिलीप कुमार
राज कुमार और दिलीप कुमार


Raj Kumar Visited Dilip Kumar’s House: बॉलीवुड की दुनिया में कई ऐसे किस्से हैं, जो काफी दिलचस्प है. आज हम आपको एक किस्सा बताने जा रहे हैं, जो दिग्गज अभिनेता राज कुमार और दिलीप कुमार से जुड़ा है. राज कुमार साहब एक बार आधी रात डेढ़ बजे दिलीप कुमार के घर पहुंच गए थे. फिर उन्होंने कुछ ऐसा कहा कि वह दिलीप कुमार चौंक गए थे. चलिए जानते हैं पूरी खबर. 

क्या है पूरी बात?

अभिनेता रजा मुराद ने एएनआई के साथ इंटरव्यू में एक किस्सा बताया था, जो राज कुमार और दिलीप कुमार से जुड़ा था. उन्होंने बताया, 
‘फिल्म गंगा जमुना में दिलीप साहब ने शानदार काम किया था. एक दिन रात के 1:30 बजे दिलीप साहब बहुत कंफ्यूज थे कि उनके घर राज कुमार क्यों आए? सबसे ज्यादा हैरानी इस बात से थी कि उस वक्त रात के 1:30 बजे क्यों आए? राज कुमार साहब साहब कहने लगे जानी यूसुफ हम तुम्हारी गंगा जमुना देख कर आ रहे हैं. और आज हमें मालूम हुआ है कि इस मुल्क में सिर्फ दो ही एक्टर हैं. राजकुमार और दिलीप कुमार. यह कहके वो चले गए.’

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राज कुमार का करियर 

कुलभूषण पंडित, जिन्हें राज कुमार के नाम से भी जाना जाता था. वो एक प्रतिष्ठित भारतीय अभिनेता थे जो अपनी अनूठी संवाद शैली के लिए प्रसिद्ध थे. राज कुमार ने 1952 में फिल्म रंगीली (1952) से एक अभिनेता के रूप में डेब्यू किया. 1957 में ऑस्कर के लिए नामांकित फिल्म मदर इंडिया (1957) में अभिनय करने के बाद, उन्होंने चार दशकों के अपने करियर में 70 से अधिक हिंदी फिल्मों में अभिनय किया. कुमार को 1957 में आई फिल्म नौशेरवान-ए-आदिल (1957) में राजकुमार नौशाजाद की भूमिका से पहचान मिली. वे पैगाम (1959) में एक चक्की मजदूर की भूमिका जैसे सरल और यथार्थवादी किरदारों को निभाने के लिए जाने जाते थे.

दिलीप कुमार का करियर

दिलीप कुमार, जिनका असली नाम मोहम्मद यूसुफ खान था. अभिनेता ने 1940 के दशक के मध्य में भारतीय सिनेमा में मेथड एक्टिंग की शुरुआत करने का श्रेय उन्हें ही जाता है, इससे पहले कि मार्लन ब्रैंडो ने 1950 के दशक में इसे हॉलीवुड में पेश किया.

यह खबर भी पढ़ें: नीले ड्रम के बाद अब हरे ड्रम का खौफ, महिला ने प्रेमी की हत्या कर ड्रम में छिपाई लाश, मुंबई कांड ने चौंकाया

Tags: dilip kumarhome-hero-pos-9raaj kumar
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