एयरहोस्टेस से ही प्यार कर बैठे थे राज कुमार, शादी से पहले बदला पत्नी का नाम, जानिए अभिनेता की लव स्टोरी

राज कुमार, सिनेमाई दुनिया के एक ऐसे अभिनेता था, जिन्होंने एयर होस्टेस से शादी करने के लिए अपनी पत्नी का नाम बदलकर गायत्री पंडित रख दिया था. अभिनेता की शादी की कहानी काफी फिल्मी लगती है. जानिए कौन थीं उनकी पत्नी और कैसे हुआ प्यार. चलिए जानते हैं इस दिलचस्प लव स्टोरी को.

कैसे मिली राज कुमार को उनकी पत्नी?

अभिनेता राजकुमार अक्सर फिल्मों की शूटिंग के सिलसिले में फ्लाइट से यात्रा करते थे. अभिनेता की पत्नी गायत्री से पहली मुलाकात फ्लाइट में हुई थी. उस वक्त गायत्री एयर होस्टेस के तौर पर काम करती थी जिनका नाम जेनिफर था. जेनिफर की खूबसूरती और उनके सादगी भरे व्यवहार ने राजकुमार का दिल जीत लिया. और पहली नजर में राज कुमार जेनिफर पर दिल हार बैठे. पहली मुलाकात के बाद दोनों के बीच बातचीत बढ़ी और वह दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे.

राज कुमार ने शादी के लिए किया प्रपोज

कुछ समय तक डेट करने के बाद राजकुमार ने जेनिफर के सामने शादी का प्रस्ताव रखा जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया. अभिनेता राज कुमार अपनी निजी जिंदगी को मीडिया की चकाचौंध से दूर रखना पसंद करते थे. शादी के बाद गायत्री ने खुद को पूरी तरह से परिवार के लिए समर्पित कर दिया और अपना एयर होस्टेस का करियर खत्म कर दिया.

जेनिफर ने बदला नाम

राजकुमार ने 1960 के दशक में एंग्लो इंडियन जेनफर से शादी की. जेनिफर ने शादी के लिए हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार अपना नाम बदलकर गायत्री पंडित रख लिया था। शादी के बाद राजकुमार और गायत्री तीन बच्चों के पेरेंट्स बने थे. आज दोनों इस वक्त इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी प्रेम कहानी सदा के लिए अमर हो गई.

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