Home > मनोरंजन > लेह की बारिश में फंसे R Madhavan को क्यों आई 3 Idiots की याद? बोले- 17 साल पहले भी…

लेह की बारिश में फंसे R Madhavan को क्यों आई 3 Idiots की याद? बोले- 17 साल पहले भी…

R Madhavan Fight Cancelled: भारी बारिश और फ्लाइट कैंसिल के चलते अभिनेता आर. माधवन लेह में फंस गए। सोशल मीडिया पर उन्होंने आमिर खान संग सुपरहिट फिल्म '3 इडियट्स' शूटिंग का किस्सा याद किया।

Published By: Shraddha Pandey
Published: August 28, 2025 19:25:23 IST

R madhavan
R madhavan

R Madhavan Stuck In Leh: बॉलीवुड एक्टर आर. माधवन इन दिनों खूबसूरत लेह में फंसे हुए हैं। वजह है लगातार हो रही तेज बारिश, जिसने एयरपोर्ट बंद करा दिया और सारी फ्लाइट्स कैंसिल हो गईं। इसकी जानकारी एक्टर ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर शेयर की। चलिए बताते हैं आपको कि माधवन के साथ आखिर क्या हुआ और वो किस परेशानी में घिरे हैं।

माधवन ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया, जिसमें उन्होंने अपने कमरे से बर्फ से ढकी पहाड़ियां और बादलों से घिरी वादियां दिखाईं। वीडियो में मुस्कराते हुए उन्होंने कहा- “अगस्त का महीना है और यहां पहाड़ों पर बर्फ गिर चुकी है। लगता है, जब भी मैं लद्दाख आता हूं, मौसम मुझे रोक ही लेता है।”

3 इडियट्स के वक्त भी यही हुआ

यह नजारा देखकर उन्हें साल 2008 का वक्त याद आ गया, जब वह फिल्म ‘3 इडियट्स’ की शूटिंग के लिए लद्दाख पहुंचे थे। उस समय भी अचानक बर्फ पड़ गई थी और शूटिंग रुक गई थी। माधवन ने आगे कहा- ‘मैं लेह में फंसा हुआ हूं, क्योंकि पिछले चार दिनों से लगातार बारिश के कारण हवाई अड्डे बंद हैं। हर बार जब मैं यहां शूटिंग के लिए आता हूं, तो यही होता है।’

ये फिल्म नहीं एक डरावना खेल हैं- हर सीन में छुपा हैं ऐसा राज, जो उड़ा देगा रातों की नींद!

फैंस के मजेदार रिएक्शन्स

उन्होंने अपनी पोस्ट में लिखा: “Stuck in Leh again… No flights. Rain after 17 years!” और इसके साथ मजेदार इमोजी भी डाले। फैंस उनके वीडियो पर खूब कमेंट कर रहे हैं। कोई कह रहा है “लद्दाख का नजारा पोस्टकार्ड जैसा है”, तो कोई लिख रहा है “लगता है 3 इडियट्स पार्ट-2 यहीं शूट होगा।”

माधवन की अगली फिल्म कौन सी ?

फिलहाल माधवन मौसम के साफ होने का इंतजार कर रहे हैं। मुश्किल हालात के बीच भी उनका हल्का-फुल्का मजाकिया अंदाज फैंस को बेहद पसंद आ रहा है। वर्कफ्रंट की बात करें तो एक्टर आखिरी बार फिल्म  ‘आप जैसा कोई’ में नजर आए थे। विवेक सोनी के निर्देशन में बनी इस फिल्म में उनके साथ दंगल एक्ट्रेस फातिम सना शेख अहम किरदार में थीं। इसके बाद अब अभिनेता 5 दिसंबर को रिलीज होने वाली फिल्म  ‘धुरंधर’ में नजर आएंगे। 

देवर आवेज पर नहीं गौहर खान को इस कंटेस्टेंट पर आया प्यार, घरवालों को लगाई लताड़, बोलीं- सब आके बदतमीजी

Tags: R Madhavanr madhavan latest moviesr madhavan movies
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

मुगल सम्राट के अनसुने राज, जिन्हें सुनकर आपकी भी आँखें...

August 29, 2025

क्या आप भी बनाते हैं Aluminium के बरतनों में खाना,...

August 29, 2025

बारिश में मक्खियों से छुटकारा पाने के आसान नुस्खे

August 29, 2025

अपनी त्वचा से हटाए जलने व दाग धब्बो से निशान,...

August 29, 2025

कद्दू के बीज को खाने के 5 गजब के फायदे

August 28, 2025

बिना जिम, किए घटाना है वजन? तो ये 6-6-6 रूल...

August 28, 2025
लेह की बारिश में फंसे R Madhavan को क्यों आई 3 Idiots की याद? बोले- 17 साल पहले भी…

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

लेह की बारिश में फंसे R Madhavan को क्यों आई 3 Idiots की याद? बोले- 17 साल पहले भी…

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

लेह की बारिश में फंसे R Madhavan को क्यों आई 3 Idiots की याद? बोले- 17 साल पहले भी…
लेह की बारिश में फंसे R Madhavan को क्यों आई 3 Idiots की याद? बोले- 17 साल पहले भी…
लेह की बारिश में फंसे R Madhavan को क्यों आई 3 Idiots की याद? बोले- 17 साल पहले भी…
लेह की बारिश में फंसे R Madhavan को क्यों आई 3 Idiots की याद? बोले- 17 साल पहले भी…
Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?