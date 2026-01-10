Shalini Bhojpuri Actress: भोजपुरी सिनेमा की उभरती हुई स्टार! जानिए करियर, परिवार और इंडस्ट्री तक का सफर

Bhojpuri Actress Shalini Yadav: शालिनी यादव आज भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री की एक पॉपुलर एक्ट्रेस है. उन्होंने पवन सिंह, खेसारी लाल यादव और कई दूसरी मशहूर हस्तियों के साथ काम किया है. ‘साड़िया बुलुकिया’ और ‘ज़माना बदल गया’ उनके हाल के म्यूज़िक वीडियो है. दोनों म्यूज़िक वीडियो को दर्शकों से बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है. इन दोनों गानों पर आधारित कई रील्स सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी बनाए जा रहे है.

इंडस्ट्री में उनकी एंट्री के बारे में बात करें तो पॉपुलर सिंगर रितेश पांडे ने उन्हें भोजपुरी इंडस्ट्री में पहला ब्रेक दिया था. शालिनी टिकटॉक पर कई शानदार वीडियो शेयर करती थीं. सभी सुपरस्टार्स को उनके वीडियो पसंद आए. उनका पहला वीडियो, जिसका टाइटल ‘होलिये के दिन’ था. 2020 में रितेश पांडे के साथ रिलीज हुआ था. उनका दूसरा वीडियो सॉन्ग, ‘मेहरारू चाही सुंदर’, एक बहुत बड़ा हिट था. इस गाने ने शालिनी को शोहरत और पहचान दिलाई है.

शालिनी का जन्म 1999 में बलिया, उत्तर प्रदेश में हुआ था. 2026 तक वह 27 साल की हो जाएंगी. वह अभी जौनपुर, उत्तर प्रदेश में रहती हैं. शालिनी पढ़ाई में भी काफी अच्छी हैं. उन्होंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है और उनके पास B.Ed. की डिग्री भी है. फिलहाल वह अविवाहित हैं और पूरी तरह से अपने करियर पर फोकस कर रही हैं.

उन्होंने भोजपुरी इंडस्ट्री में कैसे एंट्री की?

बचपन से ही शालिनी का झुकाव कला और एक्टिंग की तरफ था. पढ़ाई के साथ-साथ उन्हें डांस और परफॉर्मेंस का भी शौक था. सोशल मीडिया के जमाने में उन्होंने अपने डांस वीडियो और फोटोशूट से लोगों का ध्यान खींचा. इसी वजह से उन्हें धीरे-धीरे भोजपुरी म्यूज़िक इंडस्ट्री से ऑफर मिलने लगे.

पवन सिंह के साथ गानों से मिली पहचान

शालिनी को असली पहचान तब मिली जब उनके गाने भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह के साथ रिलीज हुई है. पवन सिंह के साथ उनके कई गाने दर्शकों के बीच बहुत पॉपुलर हुए और YouTube पर लाखों व्यूज़ मिले है. उनकी केमिस्ट्री, स्क्रीन प्रेजेंस और डांस स्टाइल ने फैंस का दिल जीत लिया है.

म्यूज़िक इंडस्ट्री में मजबूत पकड़

शालिनी ज़्यादातर भोजपुरी म्यूज़िक वीडियो में नजर आती है. उनकी एनर्जी, एक्सप्रेशंस और देसी स्टाइल उन्हें दूसरी अभिनेत्रियों से अलग बनाते है. वह लगातार नए प्रोजेक्ट्स पर काम कर रही हैं और सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव हैं, जहां उनकी फैन फॉलोइंग तेज़ी से बढ़ रही है.

शालिनी अपनी कड़ी मेहनत, टैलेंट और सही मौकों का फायदा उठाकर भोजपुरी इंडस्ट्री में अपनी पहचान बना रही हैं, और आने वाले दिनों में उनसे और भी बड़े प्रोजेक्ट्स की उम्मीद है.