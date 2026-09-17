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फिर Oscar Level एक्टिंग कर गए Qazi Touqeer, रात के 2 बजे आसिफ से लिए ऐसे मजे; वीडियो देख छूटेगी हंसी

Qazi Touqeer Viral Video: बिग बॉस सीजन 20 में अगर कोई शख्स जान डाले हुए है तो वो है काजी तौकीर. मिनट-मिनट में काजी की एक्टिंग से सिर्फ दर्शक ही नहीं बल्कि घर वाले भी इंटरटेन होते हैं. इतना ही नहीं घर वाले तो ये सोच-सोच कर कंफ्यूज हैं कि क्या सच में इसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है या फिर ये सिर्फ एक्टिंग है.

By: Heena Khan | Published: September 17, 2026 10:07:21 AM IST

Qazi’s Oscar Level Acting
Qazi’s Oscar Level Acting


Qazi Touqeer Viral Video: बिग बॉस सीजन 20 में अगर कोई शख्स जान डाले हुए है तो वो है काजी तौकीर. मिनट-मिनट में काजी की एक्टिंग से सिर्फ दर्शक ही नहीं बल्कि घर वाले भी इंटरटेन होते हैं. इतना ही नहीं घर वाले तो ये सोच-सोच कर कंफ्यूज हैं कि क्या सच में इसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है या फिर ये सिर्फ एक्टिंग है. काजी तौकीर बिग बॉस सीजन 20 में आने के बाद से ही फैन्स का मनोरंजन कर रहे हैं. उनके कैचफ्रेज़ “आई एम ए रॉकस्टार बेबी” से लेकर उनकी मज़ेदार टिप्पणियों और चंचल हरकतों तक, काजी सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गए हैं. 

फिर आसिफ से लिए मज़े 

वहीं अब काजी ने रात के 2 बजे आसिफ संग ऐसा मजाक किया कि आसिफ भी कंफ्यूज हैं ये सच में ऐसा है या सिर्फ एक्टिंग है. हाल ही के एपिसोड में रात के दो बजे Denube वाले कमरे में काज़ी आसिफ से कहते दिख रहे हैं कि ‘प्लीज मेरे लिए दुआ करो कि मैं ठीक हो जाऊ’, तो आसिफ इस बात पर कहते हैं ‘अरे आप ठीक हो जाओगे और आप सोच सोच कर अपनी तबियत खराब मत करो’, वहीं फिर काजी रोने लगते हैं जिस पर आसिफ उठते हैं और काजी कहते हैं ‘मुझे सिर्फ प्यार चाहिए’. 

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आसिफ हुए कंफ्यूज 

इस बात पर आसिफ काजी को गले लगा लेते हैं और इसके बाद काजी गले लगे हुए आंसू निकलने की कोशिश करते हैं और मुस्कुराते भी हैं. वहीं अब ये वीडियो देखने के बाद फैंस इसे ऑस्कर लेवल एक्टिंग नहीं कहें तो क्या कहें. वहीं फिर इन सब के बाद काजी कैमरे के सामने कहते दिख रहे हैं कि ‘भाई साहब ये करना बहुत मुश्किल है’, वहीं एक तरफ आसिफ भी परेशान हैं और कह रहे हैं कि ‘इस आदमी का मुझे बिलकुल समझ नहीं आता कि किया सच है और क्या झूट है.’ आसिफ कहते हैं कि अगर ये एक्टिंग है तो मुझसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं होगा और मैं इस बात पर बाहर जाकर मलाल करूंगा. 

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Tags: bigg boss 20qazi touqeersalman khan
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