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आई एम ए रॉकस्टार बेबी…, काजी तौकीर के अंदाज के सलमान हुए दीवाने, बिग बॉस 20 के घरवालों से करवाया ये काम

Qazi Touqeer in BB 20: बिग बॉस 20 के वीकएंड का वार का नया प्रोमो सामने आया है, जिसमें शो होस्ट सलमान खान काजी तौकीर के अंदाज के दीवाने हो जाते हैं. वह काजी की तारीफ कर रहे हैं.

By: Kamesh Dwivedi | Published: September 12, 2026 6:46:51 PM IST

काजी के स्टाइल के दीवाने हुए सलमान खान
काजी के स्टाइल के दीवाने हुए सलमान खान


बिग बॉस 20 के वीकएंड का वार होने वाला है, जिसमें शो होस्ट सलमान खान आएंगे और प्रतियोगियों के परफॉर्मेंस का रिपोर्ट कार्ड देंगे. जियो हॉटस्टार पर एक प्रोमो सामने आया है, जिसमें सलमान काजी के अंदाज की  तारीफ कर रहे हैं. और पूरे घरवालों को ऐसा एक्शन करने के लिए कहते हैं. देखें प्रोमो और जानें सलमान ने क्या कहा. 

काजी तौकीर ने सलमान को बनाया दीवाना

जियो हॉटस्टार पर जारी हुए प्रोमो में दिखता है कि शो होस्ट और अभिनेता सलमान खान कंटेस्टेंट्स से बात करते हैं. इस दौरान सलमान ने कहा, ‘इस घर में कितने भी स्टार्स हैं, लेकिन रॉकस्टार्स तो एक ही है. वो हैं काजी तौकीर. पूरे वीक में आप आऊ करके चल रहे थे. मुझे भी सिखा दो ना अपना स्टाइल.’ इसके बाद सलमान की बात सुनकर काजी खड़े होते हैं और अपने अंदाज में कहते हैं, ‘आई एम ए रॉकस्टार बेबी आऊ.’

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सभी प्रतियोगियों से करवाया ये स्टाइल

इसके बाद सलमान ने सभी प्रतियोगियों से कहा कि सभी लोग इस स्टाइल को करें. इसके बाद काजी दोबारा करते हैं, और सभी कंटेस्टेंस्ट इस स्टाइल को दोहराते दिखते हैं. फिर सलमान खान कहते हैं कि उनके लिए ये बहुत मुश्किल स्टाइल है. इसलिए वो नहीं कर पाएंगे. यह सुन सभी हंस पड़ते हैं. 

कौन-कौन प्रतियोगी नॉमिनेटेड हैं?

बिग बॉस 20 के पहले सप्ताह में 4 प्रतियोगियों को नॉमिनेट कर दिया गया है. इस लिस्ट में जेन जी गर्ल अरिश्फा खान, लव गिल, उदिति सिंह और कनिका मान शामिल हैं. अब इन प्रतियोगियों को बचने के लिए इनके फैंस के वोट का इंतजार होगा. साथ ही आपको बता दें कि बिग बॉस 20 के पहले कैप्टन यंग ने भी कनिका मान नॉमिनेट कर दिया है. यानी कि अब उनके पास सिर्फ एक जीवनदान है. 

यह खबर भी पढ़ें: अब खाने के लिए तरसेंगे बिग बॉस 20 के कंटेस्टेंट! इस प्रतियोगी की एक गलती ने बिगाड़ा खेल, Bigg Boss के घर में मचा हंगामा

Tags: bigg boss 20qazi touqeersalman khan
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