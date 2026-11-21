Qazi Touqeer: शहनाज गिल के बाद अगर बिग बॉस के घर में कोई मनोरंजन करता दिखा है तो वो है काजी तौकीर. काज़ी तौकीर वो नाम हैं जिनकी अक्सर अजीब हरकतें कैमरे में कैद होती रहती हैं. जहां उन्होंने पिछले हफ्ते लेहंगा पहनकर घर में हंगामा खड़ा कर दिया था. वहीं उन्होंने एक बार फिर शो में महिला का कॉस्ट्यूम पहना है. अपनी अदाओं से उन्होंने फिर एक बार घर वालों को हंसाते-हंसाते पेट में दर्द कर दिया है.

एक बर फिर बाहर निकली औरत

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बिग बॉस 20 में काज़ी तौकीर की अदाएं देखने लायक हैं. दरअसल, वो रियलिटी शो में एंटरटेनमेंट का तड़का लगाने के लिए बहुत कुछ करते हैं, लेकिन वो अपने दर्शकों को कभी बोर नहीं होने देते. साथ ही आपकी जानकारी के लिए बता दें कि दर्शकों को एंटरटेनमेंट का डोज़ देने के लिए, काज़ी ने लड़की का भेष भी अपनाया. पिछले एपिसोड में, उन्होंने काजीना का ड्रेस पहना था. इस हफ़्ते, काज़ी ने फिर से महिला का कॉस्ट्यूम पहना है.

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वापस लौटी काजीना

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आने वाले एपिसोड में काज़ी का मज़ेदार साइड देखने को मिलेगा. उन्होंने महिला कॉस्ट्यूम के लिए आम्रपाली के कपड़े उधार लिए, जिसके बाद उन्होंने एक्ट्रेस की साड़ी और ब्लाउज़ पहना. इतना ही नहीं, साथ-साथ ही अरिशफ़ा ने काज़ी को ग्लोइंग मेकअप लगाया, जिसमें लाल बिंदी, नकली बाल, आईलाइनर, ब्लश और लिपस्टिक, और एक भारी नेकलेस शामिल था. स्काउट OP ने काज़ी का पल्लू सेट किया. काज़ी के “कन्नू” लुक को देखकर घरवाले अपनी हंसी नहीं रोक पाए. लड़की के कपड़े पहने काज़ी ने मनीष गोयल को छेड़ा. वो बेडरूम में घुसा और मनीष के माथे पर किस करते हुए उसके साथ फ़्लर्ट किया.