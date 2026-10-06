Qazi Touqeer Bigg Boss 20 Elimination: क्या शो से बाहर होने वाले हैं काजी तौकीर? कश्मीरी सिंगर की टीम ने किया खुलासा

Qazi Touqeer Bigg Boss 20 Elimination: क्या काजी तौकीर की तबीयत बिगड़ने की वजह से उनका बिग बॉस 20 का सफर खत्म होने वाला है? क्या सिंगर को शो से बाहर कर दिया जाएगा? काजी की हेल्थ को लेकर सामने आई कुछ रिपोर्ट्स ने उनके फैंस के मन में यह सवाल खड़े कर दिए है. दावा किया गया कि उन्हें डेंगू हो गया है और इलाज के लिए बिग बॉस के घर से बाहर ले जाया गया है. हालांकि, अब काजी की टीम ने इन अटकलों पर स्थिति साप कर दी है. ऐसे में चलिए जानें पूरा माजरा क्या है?

काजी तौकीर की तबीयत खराब

काजी की टीम की ओर से उनके ऑफिशियल सोशल अकाउंट पर हेल्थ अपडेट शेयर किया गया है. इसमें बताया गया कि हमारे रॉकस्टार काज़ी पिछले कुछ दिनों से बिग बॉस के घर में बुखार से जूझ रहे हैं और जब भी उन्हें मौका मिलता है, वे बहुत जरूरी आराम कर रहे हैं. हाल ही में, उन्हें थोड़ी कम एनर्जी महसूस हो रही थी और उन्हें मेडिकल रूम में ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने उनकी जांच की. वह अभी भी बिग बॉस के घर के अंदर हैं, और हम उनकी सेहत के बारे में BB टीम के संपर्क में हैं. थोड़ा आराम करते हुए भी, काज़ी हिस्सा ले रहे हैं, सभी का मनोरंजन कर रहे हैं और घर में अपनी पॉजिटिविटी ला रहे हैं. यही हमारे रॉकस्टार हैं.

❤️ A HEARTFELT UPDATE FOR THE QAZI FAMILY ❤️ Our Rockstar Qazi has been dealing with fever for the past few days inside the Bigg Boss house and has been taking some much-needed rest whenever he gets the chance. Recently, he was feeling a little low on energy and was taken to the medical room, where he was examined by the doctor. He continues to be inside the Bigg Boss house, and we remain in touch with the BB team regarding his well-being. Even while taking it a little easy, Qazi continues to participate, entertain everyone and bring his infectious positivity to the house. That’s our Rockstar! ❤️ We request everyone to stay calm, keep faith and continue showering Qazi with your love, prayers and positive energy. 🙏❤️ We’ll keep you updated, and once he’s feeling completely back to himself, we know our most energetic Rockstar will be back with his full aura and unstoppable energy! 🔥 Until then, keep supporting him and keep the love coming. ❤️ REST. RECOVER. AND ROAR BACK, ROCKSTAR! 🦁🔥 We’re all with you -Team Qazi. ❤️ #Qazi #QaziTouqeer #BiggBoss20 #bb20 — Qazi Touqeer (@qazitouqeerr) October 6, 2026

क्या शो से बाहर हो गए हैं काजी?

काजी के फैंस के लिए सबसे बड़ी राहत वाली बात यह है कि टीम ने साफ कहा कि वह अभी भी बिग बॉस 20 के घर के अंदर हैं. यानी फिलहाल, उनके शो छोड़ने या बाहर किए जाने की कोई पुष्टि नहीं हुई है. ऐसे में सोशल मीडिया और कुछ रिपोर्ट्स में चल रही शो से बाहर होने की खबरों को काजी की टीम के बयान के आधार पर कन्फर्म नहीं माना जा सकता.

डेंगू की रिपोर्ट कन्फर्म नहीं हुई

काज़ी की हेल्थ को लेकर सबसे बड़ी अटकलें डेंगू के कथित डायग्नोसिस के बारे में थीं. कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि उन्हें बिग बॉस के घर से बाहर निकाल दिया गया था क्योंकि सेट पर ज़रूरी ट्रीटमेंट नहीं मिल सका. हालांकि, काज़ी की टीम ने कन्फर्म नहीं किया है कि उन्हें डेंगू है. उनके बयान में सिर्फ़ बुखार, कम एनर्जी और उनके मेडिकल एग्जामिनेशन का ज़िक्र है. डेंगू डायग्नोसिस या शो से टेम्पररी एग्जिट का भी कोई ज़िक्र नहीं है.

बिग बॉस 20 में काज़ी तौकीर का सफर

काज़ी, जो 2005 में रूपरेखा बनर्जी के साथ रियलिटी सिंगिंग कॉम्पिटिशन ‘फेम गुरुकुल’ जीतकर मशहूर हुए थे, इस सीजन में ध्यान खींचने वाले कंटेस्टेंट में से एक रहे हैं. कश्मीरी सिंगर ने घर के अंदर कुछ टेंशन वाले हालात को जिस तरह से संभाला है, उसके लिए होस्ट सलमान खान से भी तारीफ़ पाई है.