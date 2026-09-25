लाडली की हरकत देख अब रो रहे रिंकिया के पापा! Manoj Tiwari ने बेटी की घटिया हरकत पर दुनिया के सामने मांगी Qazi से माफी ?

Qazi and Rhiti Fight: Bigg Boss 20 इस समय चर्चा में है. और इस शो के हाल ही में चर्चा में आने की वजह है काजी और रीति. हाल ही में बिग बॉस के घर में कुछ ऐसा हुआ जो सच में हैरान कर देने वाला था. बता दें कि गुरुवार के एपिसोड में काज़ी तौकीर और रितु तिवारी के बीच तीखी बहस हुई, जिसके बाद रितु उन्हें गालियां देती दिखीं. बात बढ़ती गई और उदिति ने काज़ी का साथ दिया और उन पर तंज कसा. चलिए जान लेते हैं कि क्या हुआ?

इस बहस से मचा बवाल

पिछले एपिसोड के मुताबिक, “बिग बॉस 20” में जबरदस्त रैप बैटल हुआ. दो टीमें बनाई गईं, यंग और काज़ी. बहस तब शुरू हुई जब रितु तिवारी परफॉर्म करने पहुंचीं. उदिति और रितु को लड़ना था, लेकिन उन्होंने हिस्सा लेने से मना कर दिया. बिग बॉस ने उन्हें स्टेज पर आने के लिए कहा और काज़ी तौकीर उन्हें सपोर्ट करने के लिए स्टेज पर आए. काज़ी और रितु के बीच लड़ाई ठीक चल रही थी. फिर, बात बढ़ गई. रैप के दौरान रितु ने उदिति पर भद्दा कमेंट किया, क्योंकि वो उन्हें रोस्ट करना चाहती थीं. इससे काज़ी को गुस्सा आता है और बहस शुरू हो जाती है. काज़ी चिल्लाता है, “मुझे खेलना नहीं है.” काज़ी इस बात का मुद्दा बनाता है और उदिति उसे चीप भी कहती है. फिर काज़ी रितु के अपने पिता को गाली देने की पुरानी बात उठाता है. दोनों में कहासुनी हो जाती है. काज़ी की तरफ से उदिति रितु को गाली देती हुई दिखती है. रितु गाली देती रहती है, यहाँ तक कि अपनी माँ और बहन का भी ज़िक्र करती है.

🚨 Rhiti Tiwari crossed the line with abusive language during the diss task, which escalated into a major fight between Qazi Touqeer & Uditi Singh. Later, Qazi asked Manoj Tiwari to look into his daughter Rhiti’s behaviour and language. pic.twitter.com/HScEkLOoZK — BBTak (@BiggBoss_Tak) September 23, 2026

क्या मनोज तिवारी ने मांगी माफी

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर मनोज तिवारी के नाम से एक इंस्टाग्राम स्टोरी तेजी से वायरल हो रही है. इस इंस्टाग्राम स्टोरी में दावा किया गया है कि मनोज तिवारी ने रीति के बर्ताव के लिए काज़ी तौकीर से साफ तौर पर माफी मांगी है. वायरल पोस्ट में लिखा है, “सॉरी काज़ी. मेरी बेटी ने आपके लिए जो शब्द इस्तेमाल किए, वे पूरी तरह से गलत थे. शायद मेरी पेरेंटिंग में कुछ गड़बड़ थी. एक पिता के तौर पर, मैं सच में शर्मिंदा हूं और दिल से माफ़ी मांगता हूं.” इस पोस्ट को देखने के बाद, बहुत से लोगों ने मान लिया है कि मनोज तिवारी ने काज़ी से माफ़ी मांग ली है. लेकिन क्या ये सच में मनोज की ही स्टोरी है.

Manoj Tiwari Latest instagram Story Manoj Tiwari is deeply Ashamed of his daughter’s behaviour and has apologized to Qazi for her inappropriate conduct !! Stay Strong Manoj Sir We All Against Your Daughter !! 🙏🏻#BiggBoss20 • #BB20 • #QaziTouqeer pic.twitter.com/f3LeC4DiRG — 𝑰𝑟𝒇𝑎𝒏 𝑅𝒂𝑛𝒋𝑎𝒏𝑖 (@irfan_ranjani) September 23, 2026

ये है वायरल पोस्ट की सच्चाई

सोशल मीडिया पर चल रहा यह पोस्ट फेक है. मनोज तिवारी ने काजी और रितु के बीच हुए झगड़े पर कोई कमेंट नहीं किया है, न ही उन्होंने काजी तौकीर से माफी मांगी है. मनोज तिवारी के नाम से एक फेक पोस्ट सोशल मीडिया पर फैलाई गई है. हालांकि, इस पोस्ट की सच्चाई कमेंट सेक्शन में भी दिख रही है. कमेंट सेक्शन में लोगों ने साफ कहा है कि यह पोस्ट फेक है और मनोज तिवारी ने ऐसी कोई इंस्टा स्टोरी पोस्ट नहीं की है.