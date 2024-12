पुष्पा इतनी जल्दी नहीं झुकेगा, फिल्म के पार्ट 3 की इनसाइड डीटेल्स हुईं लीक, मिले तीन बड़े लेटेस्ट अपडेट

नई दिल्ली: सुपरस्टार अल्लू अर्जुन और रश्मिका मंदाना स्टारर फिल्म ‘पुष्पा 2: द रूल’ आज यानि 5 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है. अल्लू अर्जुन की वाइल्ड फायर ने पहले ही दिन बॉक्स ऑफिस पर अपना दबदबा बना लिया है. फिल्म देखने के बाद दर्शक सोशल मीडिया पर इसकी तारीफ करते नहीं थक रहे हैं और अभी से ही इसे ब्लॉकबस्टर बता रहे हैं. इसी बीच फिल्म के तीसरे पार्ट यानी पुष्पा 3 को लेकर भी अपडेट आना शुरू हो गए हैं. बता दें की पुष्पा साल 2021 में रिलीज हुई थी. लंबे समय के बाद पुष्पा 2 आज सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है. इसी बीच तीसरे पार्ट की डिटेल्स आने से फैंस और भी एक्साइटेड हो गए हैं.

विजय देवरकोंडा ने एक्स पर एक पोस्ट किया जिसमें उन्होंने ‘पुष्पा’ के निर्देशक सुकुमार को जन्मदिन की शुभकामनाएं दीं। उन्होंने सुकुमार के साथ अपनी एक फोटो शेयर करते हुए लिखा- ‘हैप्पी बर्थडे सुकुमार सर. मैं आपके अच्छे स्वास्थ्य और खुशी की कामना करता हूं. आपके साथ फिल्म की शूटिंग शुरू करने के लिए इंतजार नहीं कर सकता।प्यार और हग्स. 2021 – द राइज़, 2022 – द रूल, 2023 – द रामपेज.’

Happy Birthday @aryasukku sir – I wish you the best of health & happiness!

Cannot wait to start the film with you 🙂 love and hugs 🤗🤍

2021 – The Rise

2022 – The Rule

2023 – The Rampage pic.twitter.com/lxNt45NS0o

— Vijay Deverakonda (@TheDeverakonda) January 11, 2022