Traitors वाले Purav Jha का गाना ‘पहिन के चले बिकनी’ सुना क्या? मजा आ जाएगा

Purav Jha Bhojpuri Song: आज के दौर में सोशल मीडिया ने कई टैलेंट्स को नया आसमान दिया है, और उन्हीं में से एक नाम है पूरव झा (Purav Jha). अपने फनी वीडियोज और रिलेटेबल कंटेंट से यूथ के बीच पॉपुलर हुए Purav, अब म्यूजिक वर्ल्ड में भी धमाल मचा रहे हैं.

2024 में रिलीज हुआ उनका गाना “पहिन के चले बिकनी” खूब वायरल हुआ. इस गाने के सिंगर और लिरिक्स राइटर Saurabh Safary हैं. जबकि, इसके म्यूजिक प्रोड्यूसर श्याम सुंदर और आदिशक्ति फिल्म्स हैं (Shyam Sundar, Aadishakti Films). 27 अक्टूबर 2024 को रिलीज हुए इस वीडियो को कुछ ही समय में 4 करोड़ से ज्यादा (45,870,890+) व्यूज मिल चुके हैं. गाने की मस्तीभरी बीट्स और चुलबुले बोल ने इसे वायरल कर दिया.

यहां देखें गाने का वीडियो

फैंस को पसंद आया पूरव झा का धमाकेदार गाना

Purav Jha इस गाने में अपने एंटरटेनिंग अंदाज के साथ नजर आए और फैन्स ने इसे दिल खोलकर अपनाया. गाने की USP यही है कि इसमें देसी फ्लेवर के साथ मॉडर्न टच मिला हुआ है. आजकल के यंगस्टर्स जिस तरह का म्यूजिक सुनना पसंद करते हैं, यह गाना उसी का परफेक्ट कॉम्बिनेशन है. Purav की खासियत यह है कि वो ऑडियंस की नब्ज़ को पहचानते हैं. चाहे उनकी कॉमिक टाइमिंग हो, उनके एक्टिंग वीडियोज़ हों या फिर अब म्यूज़िक वीडियोज़, सबमें वो अपनी छाप छोड़ जाते हैं. यही वजह है कि पहिन के चले बिकनी सिर्फ़ गाना नहीं, बल्कि एक वायरल एंथम बन चुका है.

यंग आर्टिस्ट्स का धमाल

आज Purav Jha उन यंग आर्टिस्ट्स में गिने जाते हैं जो सिर्फ सोशल मीडिया स्टार नहीं बल्कि वर्सटाइल एंटरटेनर हैं. उनकी जर्नी साबित करती है कि अगर टैलेंट और मेहनत हो तो पब्लिक का प्यार और पहचान पाना मुश्किल नहीं. बता दें, पूरव ने करण जौहर के रियलिटी शो ट्रेटर्स से लोगों के बीच एक अलग पहचान बनाई. शो में उनका गेम प्ले लोगों का काफी पसंद आया था.