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कौन हैं इंदर कौर? 6 दिन पहले हुई थीं अगवा, अब नहर में मिली लाश; पंजाबी म्यूजिक से था खास नाता

Punjabi Singer Inder Kaur Death: पंजाबी मनोरंजन जगत से बहुत ही दुखद खबर सामने आई हैं. गायिका इंदर कौर का शव नीलो नहर से बरामद हुआ. बताया जा रहा है कि उन्हें 6 दिन पहले अगवा कर लिया था. अब वह मृत पाई गई हैं.

By: Kamesh Dwivedi | Last Updated: May 19, 2026 3:17:53 PM IST

पंजाबी सिंगर इंदर कौर की हुई हत्या
पंजाबी सिंगर इंदर कौर की हुई हत्या


पंजाबी सिंगर इंदर कौर उर्फ यशइंदर कौर की हत्या का चौंकाने वाला मामला सामने आया है. जानकारी के मुताबिक आज सोमवार यानी 19 मई को उनका शव नीलो नहर से बरामद हुआ. उन्हें करीब 6 दिन पहले बंदूक की नोक पर अगवा कर लिया गया था. महज 29 वर्ष की उम्र में गायिका के निधन ने मनोरंजन जगत में शोक की लहर दौड़ गई है. 

छह दिनों से लापता होने के बाद नहर में मिला शव

पंजाबी गायिका इंदर कौर, जिन्हें यशिंदर कौर के नाम से भी जाना जाता था. उनका शव सोमवार सुबह करीब 11 बजे नीलो नहर से बरामद किया गया. बताया जा रहा है कि सिंगर को छह दिन पहले बंदूक की नोक पर अपहरण कर लिया गया था और अब उनकी हत्या कर दी गई है.

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परिवार वालों ने क्या बताया?

पुलिस और परिवार के सदस्यों के अनुसार, 29 वर्षीय गायिका 13 मई से लापता थीं. परिवार का आरोप है कि उन्हें बंदूक की नोक पर अगवा किया गया था और आरोपी द्वारा जबरन शादी कराई जा रही थी. उनका दावा है कि प्रस्ताव ठुकराने के बाद उनकी हत्या कर दी गई. उनके भाई के बयान के अनुसार, इंदर कौर 13 मई को शाम लगभग 6:30 बजे घरेलू सामान खरीदने के लिए अपनी कार से घर से निकली थीं, लेकिन वापस नहीं लौटीं. उनसे संपर्क न हो पाने पर परिवार ने उनकी तलाश शुरू की और पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी. 

जांच में क्या आया सामने?

जांच के दौरान, पुलिस को कथित तौर पर पता चला कि गायक सुखविंदर सिंह नामक एक व्यक्ति को जानता था, जो मोगा का निवासी है और वर्तमान में कनाडा में रहता है. पीड़िता के परिवार ने आरोप लगाया कि आरोपी पहले से शादीशुदा था और उसके बच्चे भी थे, फिर भी वह गायिका पर शादी करने के लिए दबाव डालता रहा. उन्होंने आगे दावा किया कि आरोपी अपराध को अंजाम देने के बाद विदेश भाग गया और उस पर कनाडा से पूरी साजिश रचने का आरोप लगाया. पुलिस ने हत्या की जांच शुरू कर दी है और कथित अपहरण और जबरन शादी के दबाव से जुड़े सभी पहलुओं की छानबीन कर रही है. 

ये भी पढ़ें:- जब 90 करोड़ के कर्ज में डूब गए थे बिग बी, ड्राइवर तक को देने के लिए नहीं थे पैसे, फिर हुआ कुछ ऐसा..

Tags: inder kaurinder kaur death
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