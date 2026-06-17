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AP Dhillon House Firing Case: 4 हजार डॉलर लेकर सिंगर एपी ढिल्लों के घर बरसाईं गोलियां, बिश्नोई गैंग से जुड़े आरोपी को मिली कड़ी सजा

AP Dhillon House Firing Case: कुछ समय पहले पंजाबी सिंगर एपी ढिल्लों के घर पर फायरिंग हुई थी और अब उसी मामले में अपराधी को सजा सुनाई गई है. आइए जानते हैं कि उसे क्या सजा मिली है और अपराधी ने ऐसा कदम क्यों उठाया.

By: Sanskriti Jaipuria | Published: June 17, 2026 11:28:36 AM IST

ap dhillon firing..
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AP Dhillon House Firing Case: पंजाबी सिंगर एपी ढिल्लों के घर पर हाल में हुई फायरिंग के मामले में कनाडा से बड़ी खबर आई है. कनाडा के इमिग्रेशन एंड रिफ्यूजी बोर्ड (IRB) ने भारतीय नागरिक अभिजीत किंगरा को देश से बाहर निकालने का आदेश दिया है. बोर्ड ने सुनवाई के दौरान माना कि किंगरा लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ा हुआ है. जांच में पता चला है कि वो स्टूडेंट वीजा पर कनाडा गया था, लेकिन बाद में संगठित अपराध से जुड़ी गतिविधियों में शामिल हो गया.

IRB की जांच के अनुसार, अभिजीत किंगरा ब्रिटिश कोलंबिया में हुई एक फायरिंग की घटना में शामिल था, जहां 14 राउंड गोलियां चलाई गई थीं. जांच में ये भी पता चला है कि उसके एक साथी ने प्रॉपर्टी मालिक की गाड़ियों में आग लगा दी थी. इसके अलावा किंगरा और उसके कथित साथी पर सरे शहर में इसी तरह की एक और घटना में शामिल होने के आरोप हैं.

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 संगठित अपराध के खिलाफ कनाडा का बड़ा एक्शन

कनाडा सरकार इन दिनों संगठित अपराधी गिरोहों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रही है. इसी अभियान के तहत किंगरा के खिलाफ भी कार्रवाई की गई है. कनाडा बॉर्डर सर्विसेज एजेंसी (CBSA) के अनुसार, देशभर में ऐसे 400 से ज्यादा मामलों की जांच चल रही है और अब तक 55 संदिग्ध लोगों को देश से बाहर भेजा जा चुका है.

 IRB ने माना बिश्नोई गैंग का सदस्य

IRB सदस्य अजीम लालजी ने अपने फैसले में कहा कि ब्रिटिश कोलंबिया की अदालत पहले ही ये स्थापित कर चुकी है कि अभिजीत किंगरा बिश्नोई गैंग का सदस्य है. बोर्ड ने गैंग को एक संगठित अपराधी नेटवर्क बताया, जो हत्या, फायरिंग, आगजनी, जबरन वसूली और धमकी जैसे गंभीर अपराधों में शामिल रहा है.

उन्होंने ये भी कहा कि ब्रिटिश कोलंबिया, अल्बर्टा और ओंटारियो में गैंग से जुड़े जबरन वसूली के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हुई है, जिससे सुरक्षा एजेंसियों की चिंता बढ़ गई है.

 सुनवाई में कबूला एपी ढिल्लों के घर पर हमला

सुनवाई के दौरान अभिजीत किंगरा ने दावा किया कि 2 सितंबर 2024 को उसे एपी ढिल्लों के घर पर फायरिंग करने के लिए 4,000 कैनेडियन डॉलर (करीब ढाई लाख रुपये) दिए गए थे. उसने कहा कि उसे उस समय ये जानकारी नहीं थी कि वो बिश्नोई गैंग के लिए काम कर रहा है. किंगरा के मुताबिक, उसने परिवार की आर्थिक मदद के लिए ये काम स्वीकार किया था.

हालांकि, CBSA अधिकारी जसबीर संधू ने इस दलील को खारिज करते हुए कहा कि एपी ढिल्लों के घर पर हमला किसी जबरन वसूली का हिस्सा नहीं था, बल्कि इसका मकसद बिश्नोई गैंग की ताकत और प्रभाव दिखाना था.

Tags: AP Dhillon House Firing Caseap dhillon newsentertainment newslawrence bishnoi
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