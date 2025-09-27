AP Dhillon का भारत में सबसे बड़ा म्यूजिक टूर, 8 शहरों में लगाएंगे पंजाबी तड़का,VVIP टिकटों के दाम ने मचाई हलचल

AP Dhillon Concert : पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री के सुपरस्टार एपी ढिल्लों एक बार फिर से सुर्खियों में हैं. सिंगर अपनी दमदार आवाज के लिए जाने जाते हैं और वो लाखों-करोड़ों लोगों के दिलों पर राज करते हैं. हाल ही में सिंगर ने अपने तीसरे मेगा मेगा म्यूजिक टूर का ऐलान कर दिया है. इस बार एपी ढिल्लों देश के आठ शहरों में लाइव परफॉर्म करने वाले हैं और ये टूर अब तक का उनका सबसे बड़ा म्यूजिक एक्सपीरियंस कहा जा रहा है.

एपी ढिल्लों का ये टूर 5 दिसंबर से अहमदाबाद में शुरू होगा. इसके बाद ये म्यूजिक सफर दिल्ली एनसीआर, लुधियाना, पुणे, बेंगलुरु, कोलकाता, मुंबई और जयपुर जैसे शहरों से होते हुए 28 दिसंबर को खत्म होगा. फैंस इस दौरान उनके हिट ट्रैक्स जैसे ‘ब्राऊन मुंडे’, ‘इंसोम्निया’ और ‘मेजर डिस्ट्रिब्यूशन’ को लाइव सुनने का मौका पाएंगे.

मुंबई में टिकट प्राइस ने मचाई हलचल

टूर का सबसे हाईलाइटेड शो मुंबई में 26 दिसंबर को होगा, जहां टिकट्स की कीमतें फैंस को हैरान कर रही हैं. जनरल टिकट्स की कीमत 3,200 रुपये से शुरू हो रही है. लेकिन असली चौंकाने वाला आंकड़ा VVIP टिकट का है जिसकी कीमत 6.25 लाख रुपये है!

क्या मिलेगा ₹6.25 लाख के VVIP पैकेज में?

अगर आप सोच रहे हैं कि इतनी महंगी टिकट में क्या खास होगा, तो बता दें कि इस VVIP एक्सपीरियंस में लग्जरी का भरपूर इंतजाम है. इसमें 15 लोगों के लिए एक खास क्रिस्टल टेबल दी जाएगी, जो ऊंचे व्यूइंग प्लेटफॉर्म पर होगी. इसके साथ ही पार्शियल सिटिंग अरेंजमेंट, प्राइवेट एंट्री लेन, डेडिकेटेड वॉशरूम, गौरमेट फूड, 8 प्रीमियम बॉटल्स, 24 बीयर बॉटल्स और 24 एनर्जी ड्रिंक्स शामिल हैं.

कब से शुरू होगी वन ऑफ वन टूर की टिकट बुकिंग?

एपी ढिल्लों के वन ऑफ वन टूर टिकट की अर्ली बर्ड सेल 26 सितंबर से वीजा कार्ड होल्डर्स के लिए BookMyShow पर शुरू हो चुकी है. वहीं, जनरल टिकट्स की बुकिंग 28 सितंबर दोपहर 12 बजे से शुरू होगी .

‘ब्राऊन मुंडे’ फेम एपी ढिल्लों का ये टूर न सिर्फ म्यूजिक लवर्स के लिए एक फेस्टिवल जैसा अनुभव होगा, बल्कि ये बताता है कि भारतीय म्यूजिक इंडस्ट्री में लाइव कॉन्सर्ट्स का कल्चर किस तेजी से बढ़ रहा है. अगर आप भी इस म्यूजिक एक्स्ट्रावैगेंजा का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो टिकट बुकिंग का मौका हाथ से न जाने दें!