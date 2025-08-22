Home > मनोरंजन > Jaswinder Bhalla Death News: प्रोफेसर से बने एक्टर…फिर लगा दी फिल्मों की झड़ी, दुनिया को अलविदा कह गए कॉमेडी का कोहिनूर

Punjabi Comedian Jaswinder Bhalla Death News: पंजाबी मनोरंजन जगत कॉमेडियन जसविंदर भल्ला के निधन से शोक में है। उनका 65 वर्ष की आयु में मोहाली के फोर्टिस अस्पताल में उनका निधन हो गया। पंजाबी सिनेमा में अपनी कॉमेडी के लिए मशहूर भल्ला का अंतिम संस्कार 23 अगस्त को बालोंगी श्मशान घाट पर किया जाएगा।

August 22, 2025

Punjabi Comedian Jaswinder Bhalla Death News:  पंजाबी कॉमेडियन एक्टर जसविंदर भल्ला का आज 22 अगस्त की सुबह मोहाली के फोर्टिस अस्पताल में निधन हो गया। वह केवल 65 वर्ष के थे। खबरों के मुताबिक, उनका अंतिम संस्कार 23 अगस्त को दोपहर 12 बजे मोहाली के बलौंगी श्मशान घाट पर किया जाने वाला है। परिवार, दोस्त और पंजाबी मनोरंजन उद्योग के सहकर्मी उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए एकत्रित होंगे। 

फैंस में दुख का माहौल

जसविंदर भल्ला ने पंजाबी सिनेमा में कॉमेडी को एक नई पहचान दी है। उनकी कॉमिक टाइमिंग, सादगी और व्यंग्य लोगों का दिल जीत लेते थे। दर्शक उन्हें पर्दे पर देख अपनी हंसी नहीं रोक पाते थे। उनका हर किरदार दर्शकों के दिल में अपनी जगह बना लेता था। वह गड्डी चलती है छलांगा मार के, कैरी ऑन जट्ट जिंद जान, बैंड बाजे जैसी कई धमाकेदार फिल्मों में काम कर चुके हैं। उनके हर किरदार ने लोगों के दिलों में अपनी जगह बना ली है। 

इस फिल्म से रखा था फिल्मी दुनिया में कदम 

जानकारी के मुताबिक, जसविंदर भल्ला का जन्म 4 मई 1960 को हुआ था। वह लुधियाना के दोराहा में जन्में थे। उन्होंने अपने करियर की शुरूआत प्रोफेसर बनकर की। इसके बाद 988 में ‘छनकटा 88’ से कॉमेडियन के रूप में उन्होंने फिल्मी दुनिया में कदम रखा। इसके बाद तो उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा, वह गड्डी चलती है छलांगा मार के,  कैरी ऑन जट्ट , जिंद जान जैसी कई फिल्मों में नजर आए। 
 

इन फिल्मों में भी काम कर चुके हैं एक्टर

जसविंदर भल्ला अपने लगभग तीन दशकों के करियर में विभिन्न पंजाबी फिल्मों में अपनी कॉमेडी के लिए जाने जाते थे। उन्होंने  “जट्ट एंड जूलियट”, “सरदार जी” और “कैरी ऑन जट्टा” जैसी कुछ सबसे बड़ी पंजाबी हिट फिल्मों में भी काम किया। “कैरी ऑन जट्टा” की तीनों फिल्मों में एडवोकेट ढिल्लों की भूमिका ने उन्हें घर-घर में प्रसिद्ध कर दिया। उन्होंने अपने किरदारों के लिए अलग-अलग कैचफ्रेज़ का इस्तेमाल करके अपनी पहचान बनाई और छोटी-छोटी भूमिकाओं को भी दर्शकों के लिए यादगार बना दिया। 

