Jaswinder Bhalla Death News: प्रोफेसर से बने एक्टर…फिर लगा दी फिल्मों की झड़ी, दुनिया को अलविदा कह गए कॉमेडी का कोहिनूर

Punjabi Comedian Jaswinder Bhalla Death News: पंजाबी कॉमेडियन एक्टर जसविंदर भल्ला का आज 22 अगस्त की सुबह मोहाली के फोर्टिस अस्पताल में निधन हो गया। वह केवल 65 वर्ष के थे। खबरों के मुताबिक, उनका अंतिम संस्कार 23 अगस्त को दोपहर 12 बजे मोहाली के बलौंगी श्मशान घाट पर किया जाने वाला है। परिवार, दोस्त और पंजाबी मनोरंजन उद्योग के सहकर्मी उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए एकत्रित होंगे।

फैंस में दुख का माहौल

जसविंदर भल्ला ने पंजाबी सिनेमा में कॉमेडी को एक नई पहचान दी है। उनकी कॉमिक टाइमिंग, सादगी और व्यंग्य लोगों का दिल जीत लेते थे। दर्शक उन्हें पर्दे पर देख अपनी हंसी नहीं रोक पाते थे। उनका हर किरदार दर्शकों के दिल में अपनी जगह बना लेता था। वह गड्डी चलती है छलांगा मार के, कैरी ऑन जट्ट जिंद जान, बैंड बाजे जैसी कई धमाकेदार फिल्मों में काम कर चुके हैं। उनके हर किरदार ने लोगों के दिलों में अपनी जगह बना ली है।

इस फिल्म से रखा था फिल्मी दुनिया में कदम

जानकारी के मुताबिक, जसविंदर भल्ला का जन्म 4 मई 1960 को हुआ था। वह लुधियाना के दोराहा में जन्में थे। उन्होंने अपने करियर की शुरूआत प्रोफेसर बनकर की। इसके बाद 988 में ‘छनकटा 88’ से कॉमेडियन के रूप में उन्होंने फिल्मी दुनिया में कदम रखा। इसके बाद तो उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा, वह गड्डी चलती है छलांगा मार के, कैरी ऑन जट्ट , जिंद जान जैसी कई फिल्मों में नजर आए।

इन फिल्मों में भी काम कर चुके हैं एक्टर