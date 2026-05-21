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कान्स में छाईं पंजाब की सास-बहू! रेड कार्पेट पर उतरीं ब्यूटी क्वीन, बनीं सेंटर ऑफ अट्रैक्शन

सोशल मीडिया पर एक सास बहू की जोड़ी काफी छाई हुई है. दोनों ने कान्स में इस कदर अपने लुक का जलवा बिखेरा कि सब उनके पैन हो गए. दोनों की ड्रेस और उनका क्लासी लुक चर्चा का विषय बना हुआ है.

By: Deepika Pandey | Published: May 21, 2026 5:46:22 PM IST

कान्स 2026 में सास बहू का जलवा
कान्स 2026 में सास बहू का जलवा


Cannes 2026: कान्स 2026 के रेड कार्पेट पर आलिया भट्ट से लेकर उर्वशी रौतेला समेत तमाम एक्ट्रेस अपना जलवा बिखेर चुकी हैं. बहुत सी एक्ट्रेस और इन्फ्लुएंसर भी अपने स्टाइलिश लुक के साथ यहां नजर आ चुकी हैं. एक बार फिर कान्स 2026 चर्चा में आ गया है. इस बार पंजाब की ब्यूटी क्वीन सास-बहू सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनी हुई हैं. दोनों एक साथ कान्स के रेड कार्पेट पर नजर आईं. दोनों ने एक साथ एंट्री ली और खूबसूरती के कारण चर्चा में आ गईं. हालांकि दोनों में से सास और बहू कौन है, इस बात को पहचानना काफी मुश्किल हो गया.

सास बहू ने कान्स में लूटी महफिल

बता दें कि मिसेज इंटरनेशनल वर्ल्ड क्लासिक 2026 गीतांजलि ओमप्रकाश और उनकी बहू यूएमबी मिसेज इंडिया 2025 डॉ. सहर ओमप्रकाश एक साथ कान्स केरेड कार्पेट पर नजर आईं. दोनों ने गाउन पहना हुआ था. जहां बहू ने सिल्वर कलर का बॉडीकॉन गाउन पहना था. वहीं सास ने ब्लैक कलर के गाउन में जलवा बिखेरा. दोनों ने अलग कलर और डिजाइन वाले गाउन को सेलेक्ट किया. बहू काफी ग्लैमरस लग रही थी, तो सास का लुक काफी क्लासी था. 

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बहू ने बिखेरा जलवा

यूएमबी मिसेज इंडिया 2025 डॉ. सहर ओमप्रकाश ने हगिंग मर्मेड सिल्हूट गाउन पहना था, जो पूरी तरह शिमरी एम्बेलिशमेंट से कवर था. इसका 3डी फ्लोरल और फेदर डिटेलिंग वाला अपर पोर्शन काफी क्लासी और ग्लैमरस लग रहा था. उनके इस गाउन में एप्लिक वर्क के साथ मोतियों जैसे बीड्स लगाए गए थे. उनकी ड्रेस के एक शोल्डर पर फेदर डिटेल्स से हैवी टच दिया गया था. इसमें सफेद पर्ल्स लगाए गए थे. वहीं दूसरी तरफ एक सिंगल लेश लगाई गई थी. इसके नीचे की तरफ शॉर्ट लेंथ ड्रेस वाले एरिया तक सेक्विन पैटर्न दिया गया था. फिशकट ट्रेल के कारण उनका लुक और भी फैबुलस लग रहा था. इसके साथ उन्होंने सॉफ्ट मेकअप कैरी किया था. उन्होंने डायमंड ईयरिंग्स और ब्रेसलेट पहना था.

कैसा था सास का लुक?

सास मिसेज इंटरनेशनल वर्ल्ड क्लासिक 2026 गीतांजलि ओमप्रकाश ने स्ट्रैपलेस ब्लैक गाउन पहना था. इसका अपर पोर्शन फिटेड था. वहीं गाउन के नीचे पफ्ड लेयर्ड स्कर्ट वाला डिजाइन किया गया था. इसके नीचे के पार्ट को दो लेयर में पफी स्टाइल किया गया. इस ड्रेस के साथ उन्होंने डायमंड नेकपीस पहना था. मेकअप के लिए उन्होंने स्मोकी आइज, ब्राउनिश ग्लॉसी लिप्स के साथ हाई बन बनाया था. 

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