Punjab Floods: संजय दत्त ने बढ़ाया मदद का हाथ, सोशल मीडिया पोस्ट में जताई संवेदना

Sanjay Dutt Latest Post: पंजाब इस वक्त भीषण बाढ़ की मार झेल रहा है। लगातार बारिश और डैम से छोड़े गए पानी ने कई जिलों में तबाही मचा दी है। हालात ऐसे हैं कि हजारों लोग बेघर हो गए, फसलें बर्बाद हो गईं और आम जिंदगी पूरी तरह अस्त-व्यस्त हो गई है। राज्य सरकार (State Government) और प्रशासन राहत और बचाव कार्य में जुटे हैं, लेकिन इस मुश्किल घड़ी में देश भर से लोग मदद का हाथ बढ़ा रहे हैं।

इसी कड़ी में बॉलीवुड अभिनेता संजय दत्त (Actor Sanjay Dutt) ने भी पंजाब के लोगों के लिए अपनी चिंता और संवेदनाएं जताई हैं। सोशल मीडिया पर उनका एक पोस्ट तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल पोस्ट पर फैंस उनकी तारीफ कर रहे हैं कि वह सिर्फ पर्दे पर ही नहीं, बल्कि असल जिंदगी में भी इंसानियत की मिसाल पेश कर रहे हैं।

संजय दत्त ने अपने ऑफिशियल X (पूर्व ट्विटर) अकाउंट पर लिखा:

“The devastation caused by the floods in Punjab is truly heartbreaking. Sending strength and prayers to everyone impacted. I will support in every way I can. May Babaji bless and protect all in Punjab.”

“उनका कहना है कि इस समय पंजाब में बाढ़ से हुई तबाही दिल दहला देने वाली है। इससे प्रभावित होने वाले सभी लोगों को हिम्मत और प्रार्थनाएं । मैं इस मामले में हर संभव मदद करने के लिए तैयार हूं। बाबाजी पंजाब में सभी का भला और उनकी रक्षा करें।”

पिता के नक्शे कदम पर संजय दत्त

संजय दत्त का यह पोस्ट पढ़कर सोशल मीडिया यूज़र्स ने उनकी तुलना उनके पिता सुनील दत्त से की, जो समाज सेवा के लिए हमेशा जाने जाते थे। यूज़र्स का कहना है कि संजय दत्त भी अपने पिता की राह पर चलते हुए मुसीबत में फंसे लोगों की मदद करने की भावना दिखा रहे हैं।

सेलिब्रिटी होने का असली मकसद

बॉलीवुड और पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री से कई सितारे राहत कार्यों में जुटे हुए हैं। संजय दत्त का यह भावपूर्ण संदेश साबित करता है कि मुश्किल वक्त में इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है और सेलिब्रिटी होने का असली मकसद तभी पूरा होता है, जब उनकी आवाज जरूरतमंदों तक राहत पहुंचाए। बता दें एक्टर अपनी अपकमिंग फिल्म बागी 4 के प्रमोशन में भी जुटे हैं। 5 सितंबर को फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है। फिल्म में संजय के अलावा टाइगर श्रॉफ, सोनम बाजवा और हरनाज संधू भी अहम किरदार में नजर आएंगे।

