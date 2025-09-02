Home > मनोरंजन > Punjab Floods: मुसीबत में पंजाब के साथ खड़े हुए सितारे, दिलजीत दोसांझ ने थामा बेघर परिवारों का हाथ

Punjab Floods: मुसीबत में पंजाब के साथ खड़े हुए सितारे, दिलजीत दोसांझ ने थामा बेघर परिवारों का हाथ

Diljit Dosanjh Help Victims: पंजाब में आई बाढ़ के बीच दिलजीत दोसांझ और एमी विर्क ने राहत कार्यों की जिम्मेदारी उठाई। दिलजीत ने 10 गांव गोद लिए तो वहीं एमी विर्क ने 200 घर बनाने का वादा किया। जानिए किस तरह सितारे बन रहे हैं उम्मीद की किरण।

Published By: Shraddha Pandey
Published: September 2, 2025 20:03:00 IST

Diljit Doshanjh On Punjab Floods
Diljit Doshanjh On Punjab Floods

Punjab Floods 2025 Victims: पंजाब में हाल ही में आई भीषण बाढ़ (Punjab Floods) ने हजारों लोगों की जिंदगी को प्रभावित किया। घर टूट गए, खेत बर्बाद हो गए और कई परिवारों को खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर होना पड़ा। ऐसे कठिन हालात में जब लोगों की उम्मीदें डगमगाने लगीं, तभी पंजाब और बॉलीवुड के बड़े सितारे (Punjabi And Bollywood Stars) मददगार बनकर सामने आए। इस लिस्ट में सिनेमा के बड़े नाम शामिल हैं। दिलजीत दोसांझ (Diljeet Dosanjh) और संजय दत्त (Sanjay Dutt) जैसे सितारों ने मदद के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया है।

दिलजीत दोसांझ ने अपनी Saanjh Foundation के जरिए इंसानियत की मिसाल पेश की। उन्होंने अमृतसर और गुरदासपुर के 10 बाढ़ प्रभावित गांवों को गोद लिया है। यहां फाउंडेशन की टीम लगातार खाद्य सामग्री, पीने का पानी, दवाइयां और सोलर लाइट्स उपलब्ध करा रही है। इतना ही नहीं, दिलजीत की टीम लंबी अवधि के लिए घरों की मरम्मत, रोजगार और पशुपालन की सुविधाएं बहाल करने पर भी काम कर रही है।

क्या आप जानते हैं कहां से आया ‘ढाई किलो का हाथ’ वाला डायलॉग, इस लीजेंड एक्टर से है कनेक्शन..!

एमी विर्क ने भी बढ़ाया मदद का हाथ

वहीं, एमी विर्क (Ammy Virk) ने बाढ़ से बेघर हुए परिवारों के लिए 200 घर गोद लेने की घोषणा की है। उनका कहना है कि यह पहल सिर्फ एक छत देने तक सीमित नहीं, बल्कि प्रभावित परिवारों को आत्मसम्मान और नई शुरुआत का अवसर देने की कोशिश है।

ये बड़े सितारे भी बने सहारा

इसके अलावा, संजय दत्त और सोनम बाजवा (Sonam bajwa) जैसे कई अन्य कलाकारों ने भी आर्थिक सहायता और संसाधनों के जरिए राहत कार्यों में हाथ बढ़ाया। वहीं, सोनू सूद ने सोशल मीडिया पर पंजाब से अपने गहरे लगाव का जिक्र करते हुए कहा कि “हम पंजाबी हैं, हर मुश्किल में साथ खड़े रहना हमारी जिम्मेदारी है।”  

Nora Fatehi को भी पीछे छोड़ गई नन्ही डांसर, 52 गज का दामन पर दिखाया कमाल

Tags: diljit dosanjhpunjab floodPunjab Flood News
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

कद्दू के बीज खाने का सही तरीका क्या है? जानिए...

September 2, 2025

नारियल तेल के 5 बड़े फायदे

September 2, 2025

गुड़हल का पानी पीने से क्या होता है?

September 2, 2025

इस मूलांक के बच्चे बनते हैं बड़े अधिकारी, कमाते हैं...

September 2, 2025

असली और नकली शहद की पहचान करने के 4 आसान...

September 2, 2025

Protein की कमी को झट से दूर करेंगे ये 5...

September 2, 2025
Punjab Floods: मुसीबत में पंजाब के साथ खड़े हुए सितारे, दिलजीत दोसांझ ने थामा बेघर परिवारों का हाथ

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

Punjab Floods: मुसीबत में पंजाब के साथ खड़े हुए सितारे, दिलजीत दोसांझ ने थामा बेघर परिवारों का हाथ

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Punjab Floods: मुसीबत में पंजाब के साथ खड़े हुए सितारे, दिलजीत दोसांझ ने थामा बेघर परिवारों का हाथ
Punjab Floods: मुसीबत में पंजाब के साथ खड़े हुए सितारे, दिलजीत दोसांझ ने थामा बेघर परिवारों का हाथ
Punjab Floods: मुसीबत में पंजाब के साथ खड़े हुए सितारे, दिलजीत दोसांझ ने थामा बेघर परिवारों का हाथ
Punjab Floods: मुसीबत में पंजाब के साथ खड़े हुए सितारे, दिलजीत दोसांझ ने थामा बेघर परिवारों का हाथ
Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?