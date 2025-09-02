Punjab Floods: मुसीबत में पंजाब के साथ खड़े हुए सितारे, दिलजीत दोसांझ ने थामा बेघर परिवारों का हाथ

Punjab Floods 2025 Victims: पंजाब में हाल ही में आई भीषण बाढ़ (Punjab Floods) ने हजारों लोगों की जिंदगी को प्रभावित किया। घर टूट गए, खेत बर्बाद हो गए और कई परिवारों को खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर होना पड़ा। ऐसे कठिन हालात में जब लोगों की उम्मीदें डगमगाने लगीं, तभी पंजाब और बॉलीवुड के बड़े सितारे (Punjabi And Bollywood Stars) मददगार बनकर सामने आए। इस लिस्ट में सिनेमा के बड़े नाम शामिल हैं। दिलजीत दोसांझ (Diljeet Dosanjh) और संजय दत्त (Sanjay Dutt) जैसे सितारों ने मदद के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया है।

दिलजीत दोसांझ ने अपनी Saanjh Foundation के जरिए इंसानियत की मिसाल पेश की। उन्होंने अमृतसर और गुरदासपुर के 10 बाढ़ प्रभावित गांवों को गोद लिया है। यहां फाउंडेशन की टीम लगातार खाद्य सामग्री, पीने का पानी, दवाइयां और सोलर लाइट्स उपलब्ध करा रही है। इतना ही नहीं, दिलजीत की टीम लंबी अवधि के लिए घरों की मरम्मत, रोजगार और पशुपालन की सुविधाएं बहाल करने पर भी काम कर रही है।

एमी विर्क ने भी बढ़ाया मदद का हाथ

वहीं, एमी विर्क (Ammy Virk) ने बाढ़ से बेघर हुए परिवारों के लिए 200 घर गोद लेने की घोषणा की है। उनका कहना है कि यह पहल सिर्फ एक छत देने तक सीमित नहीं, बल्कि प्रभावित परिवारों को आत्मसम्मान और नई शुरुआत का अवसर देने की कोशिश है।

ये बड़े सितारे भी बने सहारा

इसके अलावा, संजय दत्त और सोनम बाजवा (Sonam bajwa) जैसे कई अन्य कलाकारों ने भी आर्थिक सहायता और संसाधनों के जरिए राहत कार्यों में हाथ बढ़ाया। वहीं, सोनू सूद ने सोशल मीडिया पर पंजाब से अपने गहरे लगाव का जिक्र करते हुए कहा कि “हम पंजाबी हैं, हर मुश्किल में साथ खड़े रहना हमारी जिम्मेदारी है।”

