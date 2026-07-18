एस एस राजमौली ने प्रियंका चोपड़ा को जन्मदिन पर दिया शानदार तोहफा, जारी किया ‘वाराणसी’ में उनका जबरदस्त लुक, दमदार अवतार में दिखीं PC

प्रियंका चोपड़ा आज अपना जन्मदिन मना रही हैं, लेकिन उन्होंने अपने प्रशंसकों को बिल्कुल नहीं भुलाया है और उनके लिए कुछ खास लेकर आई हैं. उनकी बहुप्रतीक्षित फिल्म ‘वाराणसी’ के निर्माताओं ने आधिकारिक तौर पर उनके बर्थडे पर आगामी फिल्म वाराणसी से अभिनेत्री का पहला लुक जारी कर दिया है.

एसएस राजामौली द्वारा निर्देशित यह फिल्म और प्रियंका चोपड़ा के किरदार मंदाकानी की रिलीज अचानक चर्चा का विषय बन गई है और इंटरनेट पर इसकी खूब चर्चा हो रही है.

वाराणसी में मंदाकिनी के किरदार में नजर आएंगी प्रियंका

प्रियंका के जन्मदिन पर, एसएस राजामौली ने सोशल मीडिया पर फिल्म में उनके दोहरे व्यक्तित्व को दर्शाने वाले किरदार की दो तस्वीरें शेयर करके उनके बर्थडे को सेलिब्रेट किया. प्रियंका फिल्म में ‘मंदाकिनी’ का किरदार निभा रही हैं, जिसे “असाधारण रूप से मजबूत और संवेदनशील” बताया गया है. तस्वीरों को पोस्ट करते हुए, एसएस राजामौली ने अपने वर्णन में बहुत ही काव्यात्मक तरीके से उनकी भूमिका के सार को व्यक्त किया: “जब वह मुस्कुराती है तो अनुग्रह. जब वह नहीं मुस्कुराती तो आग लगा दो. मंदाकिनी @प्रियंका चोपड़ा #वाराणसी में”

दोहरे अवतार में नजर आएंगी प्रियंका

राजमौली द्वारा हाल ही में जारी की गई फिल्म में प्रियंका की पहली झलक की तस्वीरें तेजी से वायरल हो गई हैं, क्योंकि इनमें किरदारों की एक-दूसरे से बिल्कुल अलग शैली दिखाई गई है और ये फिल्म में मंदाकिनी की बहुआयामी यात्रा को दर्शाती हैं. पहली तस्वीर में प्रियंका एक बोल्ड और गॉथिक योद्धा के रूप में नजर आ रही हैं. अपने सिग्नेचर हाई नेक ब्लैक कॉर्सेट टॉप में और मेसी बन के साथ एम्बर रंग के बैक ग्राउंड में एक गंभीर भाव व्यक्त कर रही हैं. इसके बिल्कुल विपरीत, दूसरी तस्वीर में प्रियंका का चंचल रूप में नज़र आ रही हैं. सफेद क्रॉप टॉप, काले कार्गो पैंट और गले में ढीली लटकी बेज जैकेट पहने प्रियंका खुशी से झूमती हुई दिखाई दे रही हैं.

महेश बाबू और उनके सह-कलाकारों ने दी प्रतिक्रिया

राजमौली की पोस्ट के साथ ही इंस्टाग्राम पर वाराणसी की टीम ने प्रियंका चोपड़ा को जन्मदिन की बधाई दी. फिल्म सुपरस्टार महेश बाबू, जो फिल्म में “रुद्र” की मुख्य भूमिका निभा रहे हैं, ने अपने अकाउंट पर शानदार तस्वीरें पोस्ट करते हुए लिखा “एकमात्र मंदाकिनी”. वहीं मलयालम सिनेमा के सुपरस्टार पृथ्वीराज सुकुमारन, जो फिल्म “कुंभ” में मुख्य खलनायक की भूमिका निभा रहे हैं, ने भी उसी जोश के साथ प्रियंका को जन्मदिन की शुभकामनाएं दीं. प्रियंका की तारीफों में शामिल होते हुए, महेश बाबू की पत्नी और खुद पूर्व अभिनेत्री नम्रता शिरोडकर ने प्रियंका को बेहद खूबसूरत बताते हुए बधाई दी!