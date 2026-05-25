डायरेक्टर का गला दबाना चाहती थीं प्रियंका चोपड़ा? निर्देशक के इस घटिया हरकत के कारण छोड़ी फिल्म, जानिए पूरी बात

Priyanka Chopra on Director Bad Behaviour: मनोरंजन दुनिया की चकाचौंध के पीछे एक अंधेरी दुनिया है, जहां फिल्मी सितारों के साथ गलत भी होता है. यह बात हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि कई एक्टर्स ने खुद बताया है. ऐसा ही एक किस्सा बॉलीवुड की देसी गर्ल प्रियंका चोपड़ा ने साझा किया था. उन्होंने बताया कि वह चाहती थीं एक डायरेक्टर का गला दबा दें. चलिए जानते हैं आखिर एक्ट्रेस ने ऐसा क्यों कहा.

क्या है वो किस्सा?

प्रियंका चोपड़ा ने आप की अदालत शो में एक खुलासा किया था. एक्ट्रेस से सवाल किया गया- फिल्म इंडस्ट्री में काम करते-करते कभी ऐसा कोई डायरेक्टर मिला, जिसके बारे में आपको लगा हो कि उसने ऐसी बात कर दी कि उसका गला दबा दूं? इस पर प्रियंका चोपड़ा ने जवाब दिया, ‘हां एक लड़की होने के नाते काफी बार हुआ, लेकिन अब मैं बोलूंगी नहीं. मैं भूल जाती हूं इन बातों को. लेकिन होता है काफी लोगों के साथ होता है. क्योंकि मैं ना तो किसी फिल्म बैकग्राउंड से आई हूं और ना ही मेरा कोई गॉड फादर रहा है इस फिल्म इंडस्ट्री में. तो जब आप एक अकेली लड़की होते हैं तो बहुत लोग सोचते हैं कि फायदा उठा लिया जाए.’

जब डायरेक्टर की हरकत के कारण छोड़ी फिल्म

आगे बातचीत के दौरान अभिनेत्री ने कहा, ‘एक डायरेक्टर ने जरूरत से ज्यादा मुझे एक्सपोज करने को कहा. इसलिए मैंने वो फिल्म छोड़ दी थी. मैं नई-नई नई-नई फिल्मों में आई थी. डायरेक्टर मेरी ड्रेस डिज़ाइनर से बात कर रहे थे और शायद उन्हें पता नहीं था कि मैं उनके पास में खड़ी हुई थी. उन्होंने ड्रेस डिजाइनर को कुछ बहुत ही घटिया सी बात कही कि ड्रेस तो इतनी छोटी होनी चाहिए कि सबको आके देखनी चाहिए ये फिल्म. कुछ ऐसी ही बहुत गंदी बात कही थी. तो बस मेरा दिमाग सटक गया और दो दिन की शूटिंग हो चुकी थी और मैंने फिल्म छोड़ दी.’ साथ ही उन्होंने साइनिंग अमाउंट भी वापस कर दी थी. हालांकि, एक्ट्रेस ने उस डायरेक्टर का नाम नहीं बताया.



प्रियंका चोपड़ा का वर्कफ्रंट

प्रियंका चोपड़ा के पास इन दिनों कई प्रोजेक्ट्स हैं, जिन पर वो काम कर रही हैं. अभिनेत्री एसएस राजामौली की फ़िल्म ‘वाराणसी’ के सेट पर लगातार काम कर रही हैं. इतना ही नहीं, वह जल्द ही अमेरिका रवाना होंगी, जहां वे ऑरलैंडो ब्लूम के साथ फिल्म ‘रीसेट’ की शूटिंग शुरू करेंगी. बताया जा रहा है कि यह फिल्म एक ‘सर्वाइवल थ्रिलर’ है. राजामौली की इस बड़ी फ़िल्म का काम पूरा होते ही, इस नए प्रोजेक्ट पर भी काम शुरू हो जाएगा.

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