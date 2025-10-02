Priyanka Chopra का ‘महारानी’ लुक, करोड़ों का नेकलेस पहन लूटी लाइमलाइट; नीता अंबानी की भी फटी रह गई आंखें!
Priyanka Chopra At Mumbai Event 2025: प्रियंका चोपड़ा 1 अक्टूबर को मुंबई में आयोजित बुल्गारी इवेंट में पहुंची थी. यहां उन्होंने अपने लुक से सभी का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया. इसी दौरान का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

By: Preeti Rajput | Published: October 2, 2025 8:17:58 AM IST

Priyanka Chopra In Bvlgari Serpenti Infinito Exhibit: मुंबई में 1 अक्टूबर 2025 को बुल्गारी का शानदार इवेंट आयोजित किया गया था. इस इवेंट में फिल्म इंडस्ट्री के लगभग सभी सितारे मौजूद थे. नीता अंबानी (Nita Ambani) और ईशा अंबानी (Isha Ambani) भी इस इवेंट का हिस्सा बनी थी. इस इवेंट बुल्गारी ब्रांड एंबेसडर प्रियंका चोपड़ा (Priyanka Chopra) ने भी शिरकत की. तमाम सितारों के बावजूद उन्होंने अपने ग्लैमरस लुक से पूरी लाइमलाइट बटोर ली. प्रियंका वैसे तो हर बार खूबसूरत नजर आती हैंस लेकिन इस बार उनका लुक कुछ खास था. वह किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही थीं. वहीं इस दौरान नीता अंबानी और ईशा अंबानी के साथ उनकी एक अलग कैमिस्ट्री देखने को मिली. जो बहुत कम मौकों पर देखने को मिलकी है. इस इवेंट का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है. 

प्रियंका चोपड़ा का महारानी लुक

वायरल वीडियो में प्रियंका चोपड़ा व्हाइट सिल्क ट्यूल काउल नेकलाइन ड्रेस में नजररही हैं. वह किसी खूबसूरत परी से कम नहीं लग रही हैं. उनके पूरे लुक में सबसे खास नेकलेस था. जिसने हर किसी का ध्यान अपनी तरफ कर लिया. यह डायमेंड नेकलेस देसी गर्ल के लुक पर चार-चांद लगाने का काम कर रहा था. उन्होंने बुल्गारी का ‘सर्पेंटी महारानी सीक्रेट नेकलेस‘ पहना हुआ था. यह नेकलेस 109.27 कैरेट के कैबोकॉन रूबेलाइट से जड़ा था. इसकी खूबसूरती देख सभी की निगाहें इस पर टिक गई थी. प्रियंका का ये लुक साबित करता है कि वह किस वजह से एक ग्लोबल आइकॉन है.



अंबानी परिवार से खास मुलाकात

इस इवेंट में प्रियंका चोपड़ा (Priyanka Chopra) नीता अंबानी (Nita Ambani) और उनकी बेटी ईशा अंबानी (Isha Ambani) एक साफ नजर आ रही हैं. वीडियो में उनका बॉन्ड साफ नजर आ रहा है. नीता अंबानी ने सिल्ड साड़ी कैरी की हुई है. साड़ी के साथ उन्होंने पिंक कलर का ब्लाउज कैरी किया. वहीं ईशा अंबानी ब्लैक कॉर्सेट पहनकर इवेंट में पहुंची. वह काफी गॉर्जियस लग रही थीं.

