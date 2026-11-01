काउबॉय बने Nick Jonas, पिंक हेयर में  ‘किंग काइली’ दिखीं Priyanka; कुछ ऐसे Halloween मना रहा कपल

Priyanka Chopra-Nick Jonas Halloween: प्रियंका चोपड़ा ने पति निक जोनस और बेटी माल्टी मैरी के साथ हैलोवीन सेलिब्रेशन की तस्वीरें शेयर कीं. एक्टर ने बताया कि इस मौके पर परिवार के हर सदस्य ने क्या पहना. जहां निक जोनस ने काउबॉय का ड्रेस पहना था, वहीं उनकी बेटी माल्टी मैरी ने घोस्ट प्रिंसेस का कॉस्ट्यूम पहना था. प्रियंका ने काइली जेनर से जुड़े एक पॉपुलर कैरेक्टर “किंग काइली” से इंस्पायर्ड लुक चुना.

देखें खूबसूरत तस्वीर

तस्वीरों में परिवार ट्रिक-ऑर-ट्रीट आउटिंग के दौरान एक साथ पोज़ देते हुए दिख रहा है. उन्होंने पोस्ट पर कैप्शन लिखा: “काफी अनोखा अलायंस.. एक काउबॉय, एक घोस्ट प्रिंसेस और किंग काइली ट्रिक ऑर ट्रीटिंग करने गए.. सेलिब्रेट कर रहे सभी लोगों को हैप्पी हैलोवीन. #दिवाली का मौसम आ गया है.” एक नज़र डालें, प्रियंका चोपड़ा दिवाली और हैलोवीन दोनों सेलिब्रेशन को पूरी तरह से अपना रही हैं. इससे पहले, एक्टर ने “दिवाली” का ज़िक्र करते हुए एक पोस्ट शेयर किया था, जो दिवाली और हैलोवीन का मिक्सचर है. उन्होंने सोशल मीडिया पर अपने सजे हुए लॉस एंजिल्स वाले घर की बालकनी की एक फ़ोटो पोस्ट की.

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हैलोवीन-थीम वाली सजावट

बालकनी में गर्म स्ट्रिंग लाइट्स और फ़ेयरी लाइट्स थीं, जिससे एक आरामदायक माहौल बन रहा था. हैलोवीन-थीम वाली सजावट, जिसमें एक बड़ी मकड़ी और लटकते हुए डरावने गहने शामिल थे, ने एक सीज़नल टच दिया. निक जोनस और प्रियंका चोपड़ा ने हाल ही में अपनी बेटी मालती के साथ लॉस एंजिल्स में अपने घर पर दशहरा मनाया. परिवार ने इस मौके को पारंपरिक रस्मों के साथ मनाया, जिसमें शिवलिंग अभिषेक और हवन शामिल थे. सेलिब्रेशन के सबसे दिल को छू लेने वाले पलों में से एक में निक ने कन्या पूजन की रस्म के हिस्से के तौर पर मालती के पैर धोए.