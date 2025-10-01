लोग तुम्हारी पैंटी देखने….जब डायरेक्टर ने की इतनी गंदी बातें, प्रियंका चोपड़ा ने उठाया ऐसा कदम!
प्रियंका को शुरुआती दौर में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा. किसी आउटसाइडर की तरह उन्हें भी ख़राब अनुभव से दो-चार होना पड़ा था.

October 1, 2025

Priyanka Chopra Casting Couch: प्रियंका चोपड़ा (Priyanka Chopra). ये एक ऐसा नाम है जिसने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री ही नहीं बल्कि ग्लोबल फिल्म इंडस्ट्री में भी अपना नाम कमाया है. आज भले ही प्रियंका किसी परिचय की मोहताज नहीं हैं लेकिन एक वक्त ऐसा था जब उन्होंने फिल्मों में काम करने के लिए काफी पापड़ बेले थे. प्रियंका को बॉलीवुड में शुरुआती दौर में जगह बनाने में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा. किसी आउटसाइडर की तरह उन्हें भी कास्टिंग काउच जैसे ख़राब अनुभव से दो-चार होना पड़ा था. प्रियंका ने एक इंटरव्यू में अपने साथ हुई एक घिनौनी घटना का खुलासा किया था. 

डायरेक्टर ने की इतनी अश्लील बात

प्रियंका ने कहा था, मैं तब 19 साल की थी. मैं एक डायरेक्टर से काम मांगने गई थी. उन्होंने मुझे एक फिल्म में काम देने की बात कही थी. मैंने उस डायरेक्टर से कहा कि क्या आप मेरी स्टाइलिस्ट को बता देंगे कि आपको मुझपर कैसे कपड़े चाहिए? उन्होंने मेरे स्टाइलिस्ट को फोन किया और मेरे सामने कहा, मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर प्रियंका अपनी पैंटी दिखाएगी तो लोग उसे देखने के लिए फिल्म देखने थिएटर में आयेंगे इसलिए पैंटी का साइज़ बहुत ही छोटा होना चाहिए ताकि मैं उसकी पैंटी देख सकूं. उस डायरेक्टर ने ये बात मेरे स्टाइलिस्ट को एक नहीं बल्कि चार बार कही. 

प्रियंका ने छोड़ दी फिल्म 
प्रियंका ने आगे कहा, मैं उस डायरेक्टर की बात सुनकर गुस्से से भर गई. रात को मैंने मां को घर वापस आकर कहा, मैं आगे से उस डायरेक्टर का चेहरा तक नहीं देखना चाहती हूं. मैंने अगले दिन फिल्म छोड़ दी. इसके बाद मैंने कभी उस डायरेक्टर के साथ काम नहीं किया. 

प्रियंका ने आगे कहा कि इस घटना से वो निराश होकर घर में नहीं बैठ गईं. उनके पिता अशोक चोपड़ा और डायरेक्टर अनिल शर्मा ने उन्हें उनका खोया कॉन्फिडेंस दिलाने में मदद की. बाद में प्रियंका ने 2003 में अनिल शर्मा के डायरेक्शन में बनी फिल्म ‘द हीरो: लव स्टोरी ऑफ़ अ स्पाई’ से डेब्यू किया था.

