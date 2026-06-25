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Priyanka Chopra Dress Price: प्रियंका चोपड़ा ने Cannes Lions में पहनी लाखों की ड्रेस, जानें कितनी है इस आउटफिट की कीमत?

Priyanka Chopra Cannes Lions Dress Price: प्रियंका चोपड़ा जो अक्सर किसी न किसी वजह से चर्चे में रहती हैं ने हाल ही में Cannes Lions इंटरनेशनल फेस्टिवल ऑफ क्रिएटिविटी में हिस्सा लिया. वहां पर लोगों ने उनसे ज्यादा उनकी ड्रेस पर ध्यान दिया और इस समय लोग इंटरनेट पर उनकी ड्रेस के बारे में सर्च कर रहे हैं. आइए जानते हैं कि कितने की है एक्ट्रेस की वो ड्रेस.

By: Sanskriti Jaipuria | Published: June 25, 2026 1:20:53 PM IST

Priyanka Chopra Dress Price: प्रियंका चोपड़ा ने Cannes Lions में पहनी लाखों की ड्रेस, जानें कितनी है इस आउटफिट की कीमत?


Priyanka Chopra Cannes Lions Dress Price: प्रियंका चोपड़ा जब भी किसी बड़े इंटरनेशनल इवेंट में नजर आती हैं, तो उनका लुक और उनकी मौजूदगी चर्चा का विषय बन जाती है. उनकी खासियत सिर्फ महंगे और खूबसूरत आउटफिट्स चुनना नहीं है, बल्कि उनका अलग दिखना उन्हें खास बनाता है. हाल ही में प्रियंका ने Cannes Lions इंटरनेशनल फेस्टिवल ऑफ क्रिएटिविटी में हिस्सा लिया, जहां उन्होंने अपनी स्टाइल और विचारों दोनों से लोगों का ध्यान खींचा.

ये पांच दिवसीय फेस्टिवल मनोरंजन, मार्केटिंग और क्रिएटिव इंडस्ट्री से जुड़े लोगों के लिए एक खास मंच है. इस मौके पर प्रियंका को डेब्यूसी थिएटर में कहानी कहने की कला, मौलिक सोच और अपने विजन को बनाए रखने जैसे विषयों पर बातचीत के लिए आमंत्रित किया गया था.

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ड्रेस ने खीचा ध्यान, क्या है दाम? (Priyanka Chopra Cannes Lions Dress Price)

Cannes Lions के इस खास मौके के लिए प्रियंका चोपड़ा ने डिजाइनर Silvia Tcherassi की एक खूबसूरत कलर-ब्लॉक्ड हॉल्टर ड्रेस पहनी. इस ड्रेस की कीमत करीब 1,80,900 रुपये बताई जा रही है. इटालियन फैब्रिक से तैयार इस मैक्सी ड्रेस का कॉलम सिल्हूट उनके लुक को बेहद क्लासी और मॉडर्न बना रहा था. ड्रेस की हॉल्टर नेकलाइन और पीछे की ओर टाई डिटेलिंग ने उनके आउटफिट में एक स्टाइलिश टच जोड़ा. प्रियंका ने अपने लुक को काफी सिंपल रखा, लेकिन फिर भी वो छा गईं.

 एक्सेसरीज और मेकअप ने पूरा किया लुक

प्रियंका ने इस आउटफिट के साथ Freda Salvador के लेदर थोंग सैंडल्स पहने, जिनकी कीमत लगभग 35,574 रुपये बताई गई. अपने बालों को उन्होंने खुले रखा और उन्हें सॉफ्ट वेव्स में स्टाइल किया, जिससे उनका लुक नेचुरल और एलिगेंट नजर आया.

एक्सेसरीज की बात करें तो उन्होंने पिंक नेकलेस और Rolex Day-Date 40 Chocolate Dial वॉच के साथ अपने स्टाइल को और खास बनाया. मेकअप में प्रियंका ने मैट बेस, हल्का हाईलाइटर और ब्राउन टोन वाले शेड्स को चुना. न्यूड-ब्राउन लिप्स, आई मेकअप और मस्कारा ने उनके पूरे लुक को एक परफेक्ट फिनिश दी.

 प्रियंका ने बताई अच्छी फिल्मों की असली पहचान

इवेंट के दौरान प्रियंका चोपड़ा ने सिर्फ फैशन ही नहीं बल्कि फिल्मों और कहानी कहने की कला पर भी अपनी राय रखी. उन्होंने कहा कि अच्छी कहानी हमेशा दर्शकों की भावनाओं से जुड़नी चाहिए, न कि सिर्फ मौजूदा ट्रेंड्स के पीछे चलना चाहिए. प्रियंका के अनुसार, ट्रेंड बदलते रहते हैं, लेकिन ऐसी फिल्में हमेशा याद रहती हैं जो दर्शकों को कुछ महसूस करवाती हैं और जिनके बारे में लोग थिएटर से निकलने के बाद भी बात करते हैं.

उन्होंने बताया कि जब वो किसी फिल्म की स्क्रिप्ट चुनती हैं, तो वह ये सोचती हैं कि अगर वो खुद दर्शक बनकर ये फिल्म देखेंगी तो उन्हें कैसा महसूस होगा. उनके लिए एक बेहतरीन कहानी वही है जो लोगों के दिल और दिमाग पर लंबे समय तक अपनी छाप छोड़ सके.

 

Tags: entertainment newspriyanka chopraPriyanka Chopra Cannes LionsPriyanka Chopra Cannes Lions Dress Price
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