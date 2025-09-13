गलत रास्ते फिसले Tv की फेमस एक्ट्रेस के पांव! बिकिनी पहन जमीन पर लेटीं और हाथ…

Tv Actress Seductive Look: टीवी की फेमस एक्ट्रेस प्रियंका चहर चौधरी (Priyanka chahar Choudhary) ने पॉपुलर शो उड़ारियां और बिग बॉस से घर-घर में पहचान बनाई है. कभी टीवी पर सीधी-साधी दिखने वाली लड़की बिग बॉस के बाद से अपने बेबाक और बोल्ड अवतार के लिए लाइमलाइट का हिस्सा बन गई हैं. जी हां, प्रियंका चाहर चौधरी अपने टीवी शोज से ज्यादा बोल्ड और सेक्सी अवतार से लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच रही हैं. इन दिनों एक्ट्रेस ऐसे तो एकता कपूर के सीरियल नागिन के लिए चर्चाओं में हैं और इन्हीं के बीच एक्ट्रेस के सुपर हॉट सेक्सी अवतार ने लोगों की धड़कनें बढ़ा दी हैं.

प्रियंका चाहर चौधरी का बिकिनी लुक है बवाल

प्रियंका चाहर चौधरी (Priyanka chahar Choudhary Bikini Photo) का ऐसे तो हर लुक इंटरटनेट पर वायरल होता है, लेकिन उनके बिकिनी सेक्सी लुक्स की बात ही कुछ और होती है. यही वजह है कि एक्ट्रेस का एक पुराना बिकिनी लुक भी इंटरनेट पर खूब तारीफें बटोर रहा है. वायरल बिकिनी लुक में प्रियंका चाहर पानी के किनारे रेत पर लेपर्ड प्रिंट की बिकिनी पहने नजर आ रही हैं.

बिकिनी में वह अपना सेक्सी फिगर बहुत ही बेबाकी से फ्लॉन्ट कर रही हैं. वह जमीन पर लेटकर अपने हाथों को ऊपर की तरफ उठाकर बालों में उलझा रही हैं, जो उनकी सेक्सिनेस में चार-चांद लगा रहा है. बता दें, प्रियंका (Priyanka chahar Choudhary Instagram) की यह फोटो नई नहीं है. बल्कि, उन्होंने यह तस्वीर साल 2024 जनवरी में इंस्टाग्राम पर शेयर की थी, जिसे आज भी फैंस पसंद कर रहे हैं. अब तक इस फोटो पर 2 लाख 22 हजार से ज्यादा लाइक्स और अनगिनत कमेंट्स आ चुके हैं.

प्रियंका चाहर चौधरी का वर्कफ्रंट

प्रियंका चाहर चौधरी (Priyanka chahar Choudhary Tv Shows) ने ऐसे तो अपने करियर में कई शोज किए हैं, लेकिन उन्हें पॉपुलैरिटी उड़ारियां से मिली. उडारियां से पहले एक्ट्रेस ने इश्कोहॉलिक्स, गठबंधन, 3 जी गाली गलौच गर्ल्स, दस जून की रात और उड़ारियां में काम किया है. उडारियां के बाद प्रियंका चाहर चौधरी ने सलमान खान होस्टेड टीवी के मोस्ट कंट्रोवर्शियल शो बिग बॉस में हिस्सा लिया था. बिग बॉस के बाद से ही एक्ट्रेस के फिल्मों में आने की खबरें आ रही थीं. हालांकि, अभी तक एक्ट्रेस के कोई फिल्म साइन करने की ऑफिशियल न्यूज सामने नहीं आई है. लेकिन, ऐसा कहा जा रहा है कि प्रियंका (Priyanka chahar Choudhary Naagin) जल्द ही एकता कपूर के सीरियल नागिन से कमबैक कर सकती हैं.