Home > मनोरंजन > 80 के दशक में जिस एक्ट्रेस से भ्रष्ट अफसर खाते थे खौफ, बेबाक हसीना ने अपनी निजी जिंदगी में झेला था दर्द, जानिए कौन है वो

80 के दशक में जिस एक्ट्रेस से भ्रष्ट अफसर खाते थे खौफ, बेबाक हसीना ने अपनी निजी जिंदगी में झेला था दर्द, जानिए कौन है वो

Priya Tendulkar: भारत की पहली टीवी स्टार प्रिया तेंडुलकर ने कई फिल्मों और टीवी सीरियल्स से पहचान बनाई थी. उन्हें एक बेबाक एक्ट्रेस के तौर पर पहचाना जाता था. लेकिन पर्सनल लाइफ उन्होंने काफी दर्द सहे हैं. आइए जानते हैं उनके बारे में.

By: Kamesh Dwivedi | Published: September 13, 2026 9:44:30 PM IST

प्रिया तेंंडुलकर
प्रिया तेंंडुलकर


80 के दशक में दूरदर्शन के पर्दे पर रजनी बनकर भ्रष्ट अफसरों के पसीने छुड़ाने वाली और पूरे देश को इंसाफ का सबक सिखाने वाली प्रिया तेंडुलकर मनोरंजन की दुनिया में काफी मशहूर थीं. हालांकि, उन्होंने वह अपनी निजी जिंदगी में दर्द और तन्हाई के ऐसे खामोश अंधकार से जूझ रही थी जिसका अंदाजा उनके अपने चाहने वालों को भी कभी नहीं हो पाया. 

रजनी के किरदार से हुई थीं मशहूर

मशहूर साहित्यकार विजय तेंदुलकर की निडर बेटी और हिंदी टीवी की पहली लेडी सुपरस्टार प्रिया तेंदुलकर थी. उन्होंने ‘रजनी’ और ‘हम पांच’ जैसे सीरियल से पूरे भारत के घर-घर में अपनी धाक जमाई थी. साल 1954 में जन्मी प्रिया बचपन से ही बहुत निडर और बेबाक थी. मगर उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा विरोधाभास यह था कि पर्दे पर बड़ी-बड़ी सामाजिक बुराइयों को चुटकी में बेनकाब कर देने वाली यह अदाकारा अपने व्यक्तिगत जीवन में बिखरती शादियों, गंभीर बीमारियों और अकेलेपन के भयानक थपड़ों को चुपचाप सहती रही. जब उनका शो रजनी ऑन एयर होता था तो सरकारी दफ्तरों के अफसर तक घबराने लगते थे कि कहीं अगला एपिसोड उनके किसी घोटाले पर ना बन जाए. 

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शादी टूटने से हो गई थीं परेशान

असली चौंकाने वाला सच यह है कि टीवी पर निर्भीक पत्रकार का रोल निभाने वाली प्रिया तेंडुलकर असल जिंदगी में एक उम्दा चित्रकार, कॉलमिस्ट और लेखिका भी थी. वे रातों को जागकर अपनी कड़वी खामोशी को कैनवास के रंगों और डायरी के पन्नों पर उकेरती थी. बहुत कम लोग जानते हैं कि रजनी के सेट पर उनके साथ काम करने वाले एक्टर करण राजदान से शादी टूटने के बाद भी प्रिया जी ने कभी किसी इंटरव्यू में विक्टिम कार्ड नहीं खेला.

साल 2002 में दिल का दौरा पड़ने से पहले वे समाज के तीखे मुद्दों पर अपने बेबाक आर्टिकल से सिस्टम की धज्जियां उड़ाती रहीं.

यह खबर भी पढ़ें: बॉलीवुड-हॉलीवुड की दुनिया के सुपरस्टार, निजी जीवन में थे फ्लॉप, पहली पत्नी को छोड़ विदेशी का थामा हाथ, फिर जिंदगी भर पछताए

Tags: Priya Tendulkar
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